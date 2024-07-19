Tesla satışları düşmeye devam ediyor! Üst üste üç çeyrek...

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:57

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:57

Perşembe günü açıklanan sektör verilerine göre, Kaliforniya'daki Tesla otomobillerinin kayıtları Nisan-Haziran döneminde %24 düşerek, şirketin ana pazarındaki satışlarının art arda üçüncü çeyrekte de düştüğünü gösterdi ve elektrikli araç üreticisinin karşılaştığı zorlukların arttığına işaret etti.

Yüksek faiz oranları ve sert rekabet, tüketicilerin daha ucuz hibrit otomobilleri tercih etmesiyle elektrikli araçlara olan talebi azalttı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki potansiyel Tesla müşterileri, kısmen CEO Elon Musk'ın kutuplaştırıcı kişiliği nedeniyle elektrikli otomobillerini satın almaktan kaçınıyor.

AÇIKLAMALAR KÖTÜ ETKİLEDİ

Musk'ın Cumhuriyetçileri kucaklaması ve açık sözlü yorumları, özellikle şirketin küresel teslimatlarının %10'unu oluşturan Kaliforniya gibi liberal eyaletlerde Tesla'nın markası hakkında endişelere yol açtı.

Dünyanın en zengin adamı, cumartesi günü Cumhuriyetçi adaya yönelik suikast girişiminin ardından ABD başkanlık yarışında ilk kez eski Başkan Donald Trump'ı kamuoyu önünde destekledi.

California New Car Dealers Association tarafından yayımlanan bir rapora göre Tesla'nın California kayıtları ikinci çeyrekte 52 bin 211 araca düştü.

Bataryalı elektrikli araç pazarı bu dönemde sadece %1,3 oranında geriledi. Buna karşılık, Kaliforniya'da hibrit araç satışları %22 arttı.

DİĞER ÜRETİCİLER SATIŞLARINI ARTIRDI

Raporda, “Tesla'nın cazibesi azalıyor gibi görünüyor, bu da doğrudan tüketiciye satış yapan üretici için potansiyel bir soruna işaret ediyor” denildi.

Ocak-Haziran ayları arasında Tesla; Hyundai, Kia Motors, BMW, Mercedes-Benz, Ford ve Rivian gibi uzak rakipleri satışlarını çift haneli oranlarda artırırken Kaliforniya'daki kayıtlarının %17 oranında düştüğünü gördü.

Elektrikli araç üreticisinin Model Y crossover'ı eyalette en çok satan model olmaya devam ediyor, ancak yılın ilk yarısında pazar payı bir önceki yıla göre %64,6'dan %53,4'e düştü.

2021 yılında Tesla merkezini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıdı ve Musk bu hafta yaptığı açıklamada, Vali Gavin Newsom'un transseksüel çocuklarla ilgili bir yasa tasarısını onaylamasına karşı çıkması üzerine Space X ve X gibi diğer şirketlerinin de aynı yolu izleyeceğini söyledi.

Salı günü üç aylık sonuçlarını açıklayacak olan Tesla, ikinci çeyrekte müşterilere analistlerin beklediğinden daha fazla araç teslim etti, ancak teslimatlar bir yıl öncesine göre daha düşüktü.