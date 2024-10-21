Markanın önemli silahlarından Renault 5, 2025’in ilk yarısında Türkiye’de satışa sunulacak: Efsane elektrikliyle döndü

Yayınlanma: 21.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.10.2024 - 04:00

Yeni Renault 5, 2025’in ilk yarısında Türkiye’de de satışa sunulacak. Uzunluğu 3.92 m olan Renault 5, kısa burun yapısı, düz tavan ve cam çizgisi ve hafif bir eğime sahip arka yapısıyla asfaltta kapladığı alandan maksimum faydayı sağlamaya çalışıyor.

Uzunluğuyla en küçük B segmenti üyelerinden biri olan Renault 5 için iri bir A segmenti üyesi de denilebilir. Renkli tavan çizgisi (siyah, kırmızı veya sıcak titanyum), satın alınabilen birçok farklı sticker ve tabii motor kaportanın üzerindeki batarya şarj göstergesi tasarımda kişiselleştirmeyi sağlıyor.

İç mekânda geçmiş ve bugün bir araya getirilmiş. Techno donanımında 7 inç olan gösterge ekranı Icon’da 10.1 inç olarak geliyor. Her iki versiyonda da 10 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. Google destekli OpenR Link sistemiyle Reno Avatar sistemi ilk kez Renault 5’te sunuluyor.

Renault 5 E-Tech yeni ve tamamen elektrikli platform AmpR Small kullanılarak üretilen ilk otomobil unvanına sahip. İlk etapta en güçlü versiyonla tanıtılan Renault 5’in daha sonra 2 versiyonu daha satışa sunulacak. 150 beygirlik versiyon 245 Nm torka sahip. 410 kilometre menzil sunan bu versiyon 0-100 kilometre hızlanmasını 8 saniyede ve 80-120 kilometre ara hızlanmasını ise 6.1 saniyede tamamlıyor.

52 kWh’lık bataryaya sahip bu versiyon 100 kWh DC şarjı destekliyor ve yüzde 15-80 şarjını 30 dakikada tamamlayabiliyor. Daha sonra 40 kWh bataryalı 2 versiyon daha gelecek. Bunların ilki 95 beygir, diğeri 120 beygir gücünde olacak. Bu versiyonlar 80 kW DC şarjı destekliyor ve yüzde 15-80 şarj süresi 30 dakika.