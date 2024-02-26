Türkiye daha fazla elektrikli araç üretmeli!

İstanbul Teknik Üniversitesi İleri Araç Teknolojileri Araştırma Merkezi (İLATAM) ve Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi’nin (SMİ) birlikte organize ettiği “Sürdürülebilir Mobilitenin Geleceği Zirvesi” gerçekleştirildi.

Hakan Akarsu / Halit Bolkan
Yayınlanma: 26.02.2024 - 03:00
Türkiye daha fazla elektrikli araç üretmeli!
Abone Ol google-news

Zirvenin açılışında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “İLATAM, endüstri ile akademik dünya arasında güçlü bir köprü vazifesi görecek ve sektördeki yenilikleri hızlandırarak rekabet avantajı sağlamak ve çevresel anlamdaki sürdürülebilirliği desteklemek adına çalışmalar yürütecek. Sanayi kuruluşları, üniversiteler, Ar-Ge merkezleriyle birçok işbirlikleri yapacak ve sürdürülebilir mobilite noktasında insan kaynağının yetişmesi anlamında da çok kritik bir rol üstlenecek” dedi. 

Türkiye’nin yeni kurulacak mobilite ekosisteminden katkı payı sahibi olmayı hedeflediklerini ifade eden SMİ Başkanı Hakan Doğu ise, “Elektrikli araçlar çok popüler bir konu. Devlet teşvikleriyle de daha ulaşılabilir hale geldi ve hızla büyüyor. Öyle ki Türkiye’de 2022’de sadece 7 bin 500 elektrikli araç satışı gerçekleşirken bu rakam geçtiğimiz yıl 75 bin adede ulaştı. Otomotivde bildiğimiz bütün kavramlar değişti” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin önündeki en büyük sorunu, çok fazla elektrikli araç üretiminin olmaması olarak değerlendiren Hakan Doğu, “Ülkemizdeki bu ekosistemi canlandırabilmemiz için bütün sanayi stratejimizden pazar stratejimize kadar her şeyi tekrardan sıfırlamamız, yeniden düzenlememiz gerekiyor. Bu tabii ki önümüzdeki dönemde bizim SMİ olarak katkı sağlamayı düşündüğümüz en önemli konulardan biri. Hedefimiz ülkenin yeni kurulacak mobilite ekosisteminden bir katkı payı sahibi olmak” ifadelerini kullandı.

Zirveye Enterprise Türkiye, Zorlu Enerji, AXA Sigorta, United Payment ve OTOJET sponsor olarak destek verdi. Zirveyle birlikte ayrıca elektrikli araçlar deneyimleme günü de gerçekleştirildi.



elektrikli araç haberleri araç haberleri İLATAM haberleri

İlgili Haberler

Böyle elektrikli araç teşviki ne görüldü ne duyuldu: Araç fiyatının iki katı teşvik!

Böyle elektrikli araç teşviki ne görüldü ne duyuldu: Araç fiyatının iki katı teşvik!
Çılgın kampanya başladı: Şubat ayında elektrikli araç alanlara 1 yıl boyunca şarj bedava!

Çılgın kampanya başladı: Şubat ayında elektrikli araç alanlara 1 yıl boyunca şarj bedava!
Çin'de elektrikli araç satışları ocak ayında düştü: En çok satan markalar açıklandı...

Çin'de elektrikli araç satışları ocak ayında düştü: En çok satan markalar açıklandı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süper Lig'de talihsiz sakatlık: Hastaneye götürüldü!

Süper Lig'de talihsiz sakatlık: Hastaneye götürüldü!
Fatih Karagümrük 10 kişi kaldığı maçta 3 puanı son dakikada kaybetti!

Fatih Karagümrük 10 kişi kaldığı maçta 3 puanı son dakikada kaybetti!
Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı

Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı
Yabani’nin ‘Metin’i Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yabani’nin ‘Metin’i Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Mersin'de temsili hasat: Kilosu 150 dolar! Dubai'ye gönderilecek....

Mersin'de temsili hasat: Kilosu 150 dolar! Dubai'ye gönderilecek....
12 Dev Adam son saniyede kazandı!

12 Dev Adam son saniyede kazandı!
Okul sınıfını üretim tesisine çevirdi: 3 ton ürün alıyor...

Okul sınıfını üretim tesisine çevirdi: 3 ton ürün alıyor...
Murat Sancak’tan flaş Adana Demirspor kararı: ‘Hakkınızı helal edin’

Murat Sancak’tan flaş Adana Demirspor kararı: ‘Hakkınızı helal edin’