Türkiye daha fazla elektrikli araç üretmeli!

Yayınlanma: 26.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 26.02.2024 - 03:00

Zirvenin açılışında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “İLATAM, endüstri ile akademik dünya arasında güçlü bir köprü vazifesi görecek ve sektördeki yenilikleri hızlandırarak rekabet avantajı sağlamak ve çevresel anlamdaki sürdürülebilirliği desteklemek adına çalışmalar yürütecek. Sanayi kuruluşları, üniversiteler, Ar-Ge merkezleriyle birçok işbirlikleri yapacak ve sürdürülebilir mobilite noktasında insan kaynağının yetişmesi anlamında da çok kritik bir rol üstlenecek” dedi.

Türkiye’nin yeni kurulacak mobilite ekosisteminden katkı payı sahibi olmayı hedeflediklerini ifade eden SMİ Başkanı Hakan Doğu ise, “Elektrikli araçlar çok popüler bir konu. Devlet teşvikleriyle de daha ulaşılabilir hale geldi ve hızla büyüyor. Öyle ki Türkiye’de 2022’de sadece 7 bin 500 elektrikli araç satışı gerçekleşirken bu rakam geçtiğimiz yıl 75 bin adede ulaştı. Otomotivde bildiğimiz bütün kavramlar değişti” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin önündeki en büyük sorunu, çok fazla elektrikli araç üretiminin olmaması olarak değerlendiren Hakan Doğu, “Ülkemizdeki bu ekosistemi canlandırabilmemiz için bütün sanayi stratejimizden pazar stratejimize kadar her şeyi tekrardan sıfırlamamız, yeniden düzenlememiz gerekiyor. Bu tabii ki önümüzdeki dönemde bizim SMİ olarak katkı sağlamayı düşündüğümüz en önemli konulardan biri. Hedefimiz ülkenin yeni kurulacak mobilite ekosisteminden bir katkı payı sahibi olmak” ifadelerini kullandı.

Zirveye Enterprise Türkiye, Zorlu Enerji, AXA Sigorta, United Payment ve OTOJET sponsor olarak destek verdi. Zirveyle birlikte ayrıca elektrikli araçlar deneyimleme günü de gerçekleştirildi.



