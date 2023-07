Alpakalar uysal ve şirin

Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 03:00

Waldstetten, Ulm ile Stuttgart arasında yemyeşil bir vadide uzanıyor. Çevrede korular Neckar Irmağı’ndan yukarılara çıkıyor. Buralarda yükseklikleri 1000 metreye varan geniş ovalar var. Kışın aylarca sürdüğü doğada küçük yerleşim merkezleri... Geçerken sokaklar hep boş, insansız. Sanki her gün dışarı çıkma yasağı var!

PERU DAĞLARINDA

Göz alabildiğine uzanan ağaçsız büyük araziler buğday ekili. Yörenin sert rüzgârından enerji üreten dev pervaneler ürkütücü. Bura insanı, karnını doyurmak için uzaktaki büyük kentlere gidiyor günbegün! Stuttgart ve Ulm yakınlarındaki endüstri kuruluşları, “taştan başka pek bir şeyin yetişmediği” yörede yaşayanların ekmek kapısı.

Bir ağacın gölgesine sığınmış, az uzaktan merakla bizi seyreden on alpaka rengârenk. Tüyleri pırıl pırıl. “Bize göre değil” diye düşünüyoruz. “Büyük kentli insan nerede yetiştirsin bu hayvanları?” Hemen hemen bütün ömrünü dışarıda geçiren alpakalara biraz ağaçlık, çok güneş almayan geniş çayırlar gerekli.

On alpakaya on bin metrekare arazi. Bizi gezdiren çiftlik sahibi, “Bu alpakalar Perulu” diyor. Yaşam süreleri 20 yıl. And sıradağlarının yüksek ve soğuk bölgelerinde yaşayan bu sürü hayvanı, tam altı bin yıldır evcil. Alpakalardan elde edilen yün çok değerli. Bu yünden yapılan kadın ve erkek giysileri pahalı! Onlar bakımı kolay, masrafsız hayvanlar. Dayanıklılar, pek hasta da olmuyorlar. Tüyleri tam yirmi iki ayrı renkte. Boyları bir metreyi bulan alpakalar, 50 ile 80 kg ağırlığında. Çiftlikteki hayvanlar yetiştiricilere de satılıyor. Erkeklerin fiyatı 6 ile 10 bin Avro arasında değişiyor. Hanımlar daha ucuzmuş! Alpakaların bakımı kolay ve masrafsız. Dayanıklılar, pek hasta da olmuyorlar. Yılda bir kez, ilkyaza girerken, sıcaklar başlamadan kırkım yapılıyor.

Çiftlik evinin bir köşesi satış dükkânı. Burada alkapa yününden yapılmış değişik giysiler satılıyor. İnternet üzerinden de satışlar yapılıyor. Çiftliğin dükkânında battaniyeler, yastıklar, değişik renk ve kalınlıklarda örgü yünleri, kazaklar, eşarplar ve eldivenler var. Hepsi alpaka yününden. Kışın giydiğinizde sizi üşütmüyor. Az ötede durmuşlar meraklı bakışlarla bizi izlemeye devam ediyorlar. Bazılarının bakışları soru dolu, bazıları da sırıtarak: “Ne işiniz var burada?” diye sorar gibi.

Az sonra çiftlik sahipleriyle vedalaşıp ayrılıyoruz. Stuttgart yönünde gaza basıyoruz. Saat iki olmuş. Karnımız aç. Lokantalar tabii ki kapalı. Öğle tatilindeler.

[email protected]