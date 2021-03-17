İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN, projelerini ve hedeflerini anlattı

17 Mart 2021 Çarşamba, 23:50

Dünya markası olacağız

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN, İstanbul'da doğal gaz arzını sürdürülebilir kılmak, İGDAŞ'ı insana dokunan bir kurum haline getirmek ve enerji verimliliğini arttırmak için çalıştıklarını belirtti.

Kurum bünyesinde bir Deprem Koordinasyon Kurulu oluşturduklarını, Türkiye'de Ar-Ge Merkezi olan ilk doğal gaz dağıtım şirketi olmaya hazırlandıklarını anlatan ÖZMEN, "İGDAŞ'ı bir inovasyon merkezi, dünya markası yapmak istiyoruz. İGDAŞ bir patent merkezi olacak. Hizmetlerimizi ihraç edeceğiz" dedi.

ÖZMEN, pandemi nedeniyle doğal gaz faturalarını ödeyemeyen yurttaşlar için faizsiz ve vade farksız taksitli ödeme olanağı sağladıklarını anlattı.

- İGDAŞ'tan biraz bahseder misiniz?

İGDAŞ Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi. Türkiye'de 17 milyon doğal gaz abonesi var. İGDAŞ olarak 7 milyona yakın aboneye doğal gaz arzı sağlıyoruz.

Bu da beraberinde ciddi sorumluluk getiriyor. Sonuçta İstanbul'u konuşuyoruz. Son iki yıldır İGDAŞ'ın köklü uzmanlığını daha teknolojik temelli bir yapıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Ben risk yönetimi kökenli biriyim. Madem 16 Milyon İstanbulluya doğal gaz arz ediyoruz, bu kapsamda üç başlık belirledik. İlk sıraya doğal gaz arzını sürdürebilir kılmayı koyduk. Bunu güvenli bir şekilde yapacağız. İkinci olarak İGDAŞ'ın insana dokunan bir kurum olmasını önemsiyoruz. Üçüncü önceliğimiz ise enerji verimliliği.





- Önceliğiniz nedir?

İstanbul'u bekleyen en büyük risk deprem. İGDAŞ'ta ilk defa biz Deprem Koordinasyon Kurulu’nu kurduk. Sorumlulukları kişiler ve departmanlar bazında belirledik ve gerekli görevlendirmeleri yaptık. Bu kurul aktif olarak çalışıyor. Deprem öncesi ve sonrasında yapılacak bütün işleri, kritik noktaları, hassas hususların hepsini maddeledik ve planlandık. Deprem sonrası can ve mal kayıplarına neden olan ikincil felaketlerin çok önemli bir kısmını doğal gaz kaynaklı yangınlar ve patlamalar oluşturmaktadır. Doğal gaz kaynaklı ikincil felaketlerin önüne geçmek için, deprem olduğunda doğal gaz akışının durmuş olması gerekiyor. Bu maksatla İGDAŞ olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve TÜBİTAK iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz İGDAŞ Deprem Risk Azaltım Sistemi ile deprem sonrası gaz akışını otomatik kesebilecek akıllı sistem kurduk. Aynı zamanda bu sistemi Deprem Erken Uyarı Sistemi ile de entegre ederek hassas ölçüme dayalı teknolojik geliştirme ve güncellemeleri hayata geçirdik.

Kandilli Rasathanesi'nin Marmara'nın kıyılarında bulunan deprem sensörleri ile denizdeki sismik hareketleri ölçülüyor. Bu sensörlerden İGDAŞ'ın ana kumanda merkezine 7/24 veri akışı sağlanıyor. Denizde oluşan bir depremin bilgisi kıyıya gelmeden 5-10 saniye önce İGDAŞ'ın ana kumanda merkezine ulaşıyor.

Doğal gaz dağıtım sistemimizdeki 850 adet Bölge Regülatör istasyonuna Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Kumanda Cihazlarımız, monte edilmiş durumda.

Sistemimiz, gerektiğinde İstanbul’a verilen tüm doğal gaz akışını anında kesebilecek teknik, donanımsal ve yazılımsal kabiliyete de sahip. Sistem tarafından deprem alarmı verildiğinde bölge regülatörlerimiz üzerindeki vana, otomatik olarak kapanıp gaz akışı anında kesiliyor. Bu sayede deprem sonrası doğal gaz kaynaklı olası hasarların önlenebilmesi sağlanıyor. Sistem, gerçek zamanlı deprem risk haritalarını oluşturarak İGDAŞ Acil Müdahale Ekipleri’ne ulaştırıyor. Öncelikli olarak nereye müdahale edeceğimizi söyleyen bir raporlama yapıyor. Bu da bizim kısa zamanda, doğru aksiyonlar almamızı sağlıyor.





- Doğal gaz altyapısıyla ilgili ne gibi çalışmalarınız var?

İstanbul'da iki bin kilometrelik çelik borularımız var. TÜBİTAK ile bir robot üzerine çalışıyoruz. Bu robotun her tarafında kameralar var. Bu robot çelik boru hatlarımızın içerisinde bir bozulma ya da incelme varsa bize söyleyecek, biz de erken teşhis ederek anında müdahale edeceğiz. Bunu yapmazsak yarın bir deprem ya da heyelan olduğunda boru hatlarımızın incelen yerlerinde hasarlar oluşabilir. Bunların hepsini sürdürebilir doğal gaz arzı için yapıyoruz.





- Araştırma - Geliştirme yönünde ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Türkiye'de doğal gaz dağıtım şirketlerinin hiçbirinde Ar-Ge Merkezi bulunmuyor. Sektörde ilk kez doğal gaz dağıtım şirketi bünyesinde kuracağımız Ar-Ge merkezimizi bu yıl içinde açmayı planlıyoruz. İGDAŞ Ar-Ge Merkezi sayesinde doğal gaz sektörünü üniversitelerle bir araya getirerek, bu alanda üniversitelerimizle işbirliği yapacağız. Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin doğal gaz sektörüne, güvenli ve sürdürülebilir doğal gaz arzına, enerji tasarrufu ve verimliliğine yönelik çalışmalarını destekleyerek birlikte çalışacağız.





- İnsana dokunmak istediğinizi söylediniz. Bu nasıl olacak? Örnek verebilir misiniz?

İstanbul'un en merkezi ilçelerinde doğal gazın gitmediği sokaklar var. Örneğin Eyüpsultan, Sultangazi gibi ilçelerde bir sokakta doğal gaz varken, diğer sokakta yoktu. İmar uygulamaları nedeniyle onlarca yıldır doğal gaz götürülmeyen yerler vardı. Mahalle sakinleriyle, muhtarlarla, belediye yetkilileriyle bir araya gelerek büyük bölümünü çözdük ve çözmeye devam ediyoruz. Yasal sorunları aşmaya çalışıyoruz ve aşabileceklerimizi zorluyoruz. İstanbul'da doğal gazın girmediği sokak, bina, ev kalmaması için çalışıyoruz. Biz kamu hizmeti veriyoruz. Önceliğimiz kâr değil, halka hizmet. Bütün yurttaşlarımızın evine doğal gaz götürmeyi hedefliyoruz.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN, ilk defa doğal gaza kavuşan abonelerle ilgili birkaç ilginç anısını şöyle paylaştı:

“Sultangazi, Habipler Mahallesi’ne gittiğimde bana doğal gaza yeni kavuşan bir abonemiz, ''Yıllardır hasretimdi. Doğal gaza sahip olmak benim hayalimdi. Ben kirden, pastan, kömürden, odundan kurtuldum" dedi. Bir başka amcamız, ''Doğal gaz, güneş gibidir evladım'' dedi. Bu geri bildirimler bizim için çok kıymetli. Bunu söyleyen amcalar, teyzeler bizi evlerine gözleme yemeye davet ettiler.”





- Pandemi döneminde ne gibi çalışmalarınız oldu?

İki kritik adım attık. İnsanlar işini, gücünü kaybetti ve doğal gaz faturalarını ödeme konusunda problemler yaşadı. Tüketime bağlı olarak abonelerimizin faturaları kış döneminde yükseliyor. Bunu öngörerek Kasım ayında bir taksit kampanyası başlattık. Abonelerimize güncel faturalarını anlaşmalı bankaların kredi kartlarına vade farksız 4 taksite kadar ödeme imkânı sağladık. Bu kampanyamız Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Ayrıca vadesi geçmiş faturalar için ödeme kolaylığı sağlayan bir kampanya daha başlattık. Bu kampanyamızda gecikmiş faturalara anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla vade farksız 10 taksit, nakit ödemelerde ise 4 taksit imkânı sunuyoruz.

İnsana dokunmadan abonelerimize dokunduğumuz projelerimizle hizmetlerimize devam ediyoruz. Hizmet binalarımızda günde yaklaşık beş bin, yılda ise bir buçuk milyon işlem gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde müşterilerimizin hizmet merkezlerimize gelmesine gerek kalmadan tüm işlemlerini uzaktan yapmalarına imkân tanıyacak altyapımızı geliştirdik.

Sözleşme ya da abonelik mi yaptıracaksınız, yeni taşındığınız evin gazını mı açtıracaksınız, ya da faturanızı mı sorgulayacaksınız? Bunların hepsini evinizden yapabilirsiniz. Artık her türlü işlemi şu anda bu şekilde yapıyoruz. Bulaş riskini bu yolla minimize ettik. Bunu başardıysak, daha kıymetli bir şey olamaz.





- İGDAŞ’a ilişkin en büyük hayaliniz nedir?

İGDAŞ kendi kendine yeten bir kurum ama biz bu kurumu bir inovasyon merkezi ve dünya markası yapmak istiyoruz. Dünya markası olabilmek için insanımıza, mevcut alt yapı varlığımıza ve gelişen teknolojiye yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Projelerimizin patentlerini alarak İGDAŞ’ı bir patent merkezi yapacağız. Hizmetlerimizi ihraç ederek yurtdışına açılmak istiyoruz. Çalışma arkadaşlarıma şunu söyledim: İGDAŞ en iyi ikinci örnek olamaz. İGDAŞ en iyi örnek olur. Ya biz yapacağız ya da mevcut en ileri teknolojiyi kullanacağız. Bunun için İGDAŞ'ın altyapısını ve kullandığı teknolojiyi sürekli olarak geliştiriyor ve yeniliyoruz.