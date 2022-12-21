Araştırma: Kök hücreden üretilen bantlar kalp deliklerini kalıcı olarak kapatabilir
İngiliz Kalp Vakfı tarafından finanse edilen bir proje, genetik kalp kusurları olan gençlerin tedavisinde, kök hücreden üretilen yara bandını andıran yamaların kullanımı hedefleniyor.
Günümüzde, insan kalbindeki deliklerin onarımı için geçici kitler kullanıyor; ancak bu kitler eninde sonunda vücut tarafından parçalanıyor ve açık kalp ameliyatı sırasında değiştirilmesi gerekiyor.
İngiliz Kalp Vakfı ve Bristol Üniversitesi Kalp Enstitüsü işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, "insan kök hücrelerinden imal edilen bantlarla kalp deliklerinin kalıcı olarak kapatılması" hedefleniyor.
KÖK HÜCREDEN BANT
Bristol Üniversitesi Kalp Enstitüsü'nden Profesör Massimo Caputo konuya ilişkin demecinde, "Yıllardır aileler bize gelip çocuklarının neden tekrar tekrar kalp ameliyatı olması gerektiğini soruyor. Bu deneyim, çocuk ve ebeveynler üzerinde inanılmaz bir strese neden oluyor. Kök hücre bantlarımızın, bu soruna bir yanıt olacağına inanıyoruz" dedi.
Habere göre, Prof Caputo'nun kök hücre bandı bir kez yerleştirildiği takdirde, kalıcı olarak vücuda kaynayabiliyor.
AMELİYATLAR MALİYETLİ
The Sun'da yer alan habere göre, her gün yaklaşık 13 bebek kalp veya kan damarlarında yaşamı tehdit eden sorunlarla doğuyor. Öte yandan, İngiltere'de her yıl yaklaşık 200 kişi, kalp sorunlarının tedavisi için tekrar ameliyat oluyor ve söz konusu ameliyatların her biri 30 bin sterline mal oluyor (Yaklaşık 680 bin TL).
Video Haberler
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Pakize Suda yaşamını yitirdi
- Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu' çıkışı
- Sedat Peker'den video yanıtı
- Gizli tarikatlar raporunda karar çıktı
- 'Erdoğan’ın seçim gündemidir'
- Ongun'dan yandaş gazeteci yanıt
- Eğitime kar engeli, bu ilçelerde okullar tatil
- Yeni asgari ücret çıkışı: O rakam sorulunca...
- ‘Oyuna girerim’in perde arkası
- Arınç'tan HDP açıklaması: 'Gözünüz aydın'