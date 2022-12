Araştırma: Kök hücreden üretilen bantlar kalp deliklerini kalıcı olarak kapatabilir

21 Aralık 2022 Çarşamba, 16:33

Günümüzde, insan kalbindeki deliklerin onarımı için geçici kitler kullanıyor; ancak bu kitler eninde sonunda vücut tarafından parçalanıyor ve açık kalp ameliyatı sırasında değiştirilmesi gerekiyor.

İngiliz Kalp Vakfı ve Bristol Üniversitesi Kalp Enstitüsü işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, "insan kök hücrelerinden imal edilen bantlarla kalp deliklerinin kalıcı olarak kapatılması" hedefleniyor.

KÖK HÜCREDEN BANT

Bristol Üniversitesi Kalp Enstitüsü'nden Profesör Massimo Caputo konuya ilişkin demecinde, "Yıllardır aileler bize gelip çocuklarının neden tekrar tekrar kalp ameliyatı olması gerektiğini soruyor. Bu deneyim, çocuk ve ebeveynler üzerinde inanılmaz bir strese neden oluyor. Kök hücre bantlarımızın, bu soruna bir yanıt olacağına inanıyoruz" dedi.

Habere göre, Prof Caputo'nun kök hücre bandı bir kez yerleştirildiği takdirde, kalıcı olarak vücuda kaynayabiliyor.

AMELİYATLAR MALİYETLİ

The Sun'da yer alan habere göre, her gün yaklaşık 13 bebek kalp veya kan damarlarında yaşamı tehdit eden sorunlarla doğuyor. Öte yandan, İngiltere'de her yıl yaklaşık 200 kişi, kalp sorunlarının tedavisi için tekrar ameliyat oluyor ve söz konusu ameliyatların her biri 30 bin sterline mal oluyor (Yaklaşık 680 bin TL).