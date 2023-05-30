Bahar yorgunluğu nedir? Bahar yorgunluğu nasıl geçer?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 17:32

Güncelleme: 30.05.2023 - 17:32

Baharın gelmesiyle birlikte birçoğumuz için yataktan kalkmak çok daha zor bir hal alırken gündelik işleri yaparken daha isteksiz olabiliyoruz. Bu durumu genellikle değişen hava koşullarına bağlasak da uzun süren yorgunlukların ciddiye alınması, altta yatan başka bir sorun olup olmadığının araştırılması gerekiyor.

BAHAR YORGUNLUĞU NEDİR?

Bahar yorgunluğunun, mevsim değişimlerinde, özellikle de ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde, kendini yorgunluk, halsizlik, depresif ruh hali, vücutta çeşitli ağrılar, uyku hali gibi belirtilerle hissettiren birtakım ruhsal ve bedensel belirtilere verilen genel isimdir.

BAHAR YORGUNLUĞUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kişiler çok belirgin bir şekilde dikkat ve konsantrasyon güçlüğü yaşar.

Kişi eskiden mutlu olduğu şeylere ilgi duymaz, hatta hiçbir şey yapmak istemez.

Yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı, motivasyon kaybı, cinsel isteksizlik, uyku bozukluğu, aşırı alınganlık, duygusallık, sabırsızlık, iştah kaybı, kilo verme ya da aşırı iştahla kilo alımı görülebilir.

Bazen de bahar yorgunluğunun kişilerde saldırganlık, yaşamı değersiz bulma ve intihar düşüncelerine kadar gidebilir.

BAHAR YORGUNLUĞU NASIL GEÇER?

Uykularınızın düzenli olmasına dikkat edin. Düzenli uyku en iyi koruyuculardandır."Düzenli beslenin. Eğer gündelik hayatınızda bir yeme düzeniniz yoksa, kendinize dengeli ve düzenli bir beslenme planı oluşturun.

Egzersiz yapmaya başlayın. Spor salonuna gidemiyorsanız bile dışarıda yapacağınız 30 dakikalık yürüyüşün bile sizlerde yarattığı değişikliği en kısa sürede fark etmeye başlayacaksınız.

Kişisel bakımınıza önem verin. Sadece işe giderken veya arkadaşlarınızla buluşurken değil, evde tek başınıza olduğunuzda bile kişisel bakım rutinlerinizi devam ettirin.

Sevdiklerinize zaman ayırın. Bazen tek başımıza kaldığımızda yüklerimiz artar ve işin içinden çıkamaz hale geliriz. Sevdiklerimizle buluşup onlara yaşantılarımızı aktarıp, paylaşımlar yapmak çoğu zaman yüklerimizi atmamıza ve rahatlamamıza yardımcı olur.

İmkânınız varsa bulunduğunuz yerden ayrılıp tatile çıkmak, içinde bulunduğunuz ruh halinden çıkmak için bir ilaç yerine geçebilir.



