Bakan Fahrettin Koca ‘Hastaneler kapatılmayacak’ dese de hazırlıklar sürüyor

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Ankara Etlik’te açılacak şehir hastanesi için onkoloji hastanesinin kapatılacağı iddia edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok” dedi.

Buna karşın, Etlik Şehir Hastanesi’nin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu’nda kapatılacak hastanelerin tek tek sıralandığına dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Tek kanıt bu değil. Onkoloji hastanesinde kemoterapi alan hastalar neden takip polikliniklerinde ekim ayı için randevu alamadıklarını söylüyor? Dışkapı Hastanesi’nde taşınma hazırlıkları son sürat neden devam ediyordu? Hekimlerle neden taşınma toplantıları yapılıyor” sorularını yöneltti.

"BİRLEŞTİRME" BAHANESİ

İktidarın “Biz hastaneleri kapatmıyoruz, birleştiriyoruz” bahanesini kullandığını söyleyen Taşcıer, “Bilkent Şehir Hastanesi’nde de eski hastanelerin amblemlerini koyarak bu demagojiyi desteklemeye çalışmışlardı. Etlik’te de bunu yapacaklardı. Sağlıkta en önemli unsurlardan birisi ‘kolay ulaşılabilir’ olmasıdır” ifadelerini kullandı.