Bakan Koca’dan ilginç analiz
Sağlık Bakanlığı, Nisan’da 2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nı paylaşmış, ancak 2023 ve 2024 yılı verilerine ilişkin bir paylaşımda bulunmamıştı.
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı
basın toplantısında 2023 ve 2024
yıllarının verilerinin de yer aldığı
analizleri açıkladı. Koca, son veriler
üzerinden kamu hastaneleri ile
özel hastaneleri kıyaslayarak özel
hastane sayılarının azaldığını
savundu. Kamuda hekim sayısında
ve sağlık hizmetleri konusunda
artışa işaret eden Koca’nın
kıyaslama yaptığı yıllar dikkat
çekti. Hekim sayısında 2022 ile
2024’ü, hizmette 2019 ile 2023’ü,
özel sekörde de 2024 yılı verilerini
baz aldı.
Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri
Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya,
Koca’nın hangi yılın verisi kendisi
için anlamlıysa onu paylaştığını
söyledi. Yalçınkaya, şunları kaydetti:
“Bakan, ‘Özel hastaneler azalıyor’
diyor. AKP döneminde özel hastane
sayısı 271’den 572’ye çıktı. Bakan,
‘10 dakikada bir randevu var’ diyor.
5 dakikada bir randevuyu kendisi de
ifade ediyor. ‘Aile hekimleri günde
66 hasta bakıyor’ diyor. Bu, hiç nefes
almasa ve odasından çıkmasa 7
dakikada bir randevu demek.”
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