Bakan Koca’dan ilginç analiz

Yayınlanma: 11.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2024 - 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı basın toplantısında 2023 ve 2024 yıllarının verilerinin de yer aldığı analizleri açıkladı. Koca, son veriler üzerinden kamu hastaneleri ile özel hastaneleri kıyaslayarak özel hastane sayılarının azaldığını savundu. Kamuda hekim sayısında ve sağlık hizmetleri konusunda artışa işaret eden Koca’nın kıyaslama yaptığı yıllar dikkat çekti. Hekim sayısında 2022 ile 2024’ü, hizmette 2019 ile 2023’ü, özel sekörde de 2024 yılı verilerini baz aldı.



Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, Koca’nın hangi yılın verisi kendisi için anlamlıysa onu paylaştığını söyledi. Yalçınkaya, şunları kaydetti: “Bakan, ‘Özel hastaneler azalıyor’ diyor. AKP döneminde özel hastane sayısı 271’den 572’ye çıktı. Bakan, ‘10 dakikada bir randevu var’ diyor. 5 dakikada bir randevuyu kendisi de ifade ediyor. ‘Aile hekimleri günde 66 hasta bakıyor’ diyor. Bu, hiç nefes almasa ve odasından çıkmasa 7 dakikada bir randevu demek.”

