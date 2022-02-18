Bakan Koca'dan 'test yaptırın' çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşlardan, sonucu Covid-19 çıkabilecek şikayetlerini, önemsiz gibi görünse de dikkate almalarını istedi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından 65 yaş üstü vatandaşlara Covid-19 uyarısında bulundu.
"65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın" ifadesini kullanan Bakan Koca, önemsiz gibi görünen şikayetlerin nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılmamasını istedi.
65 YAŞINIZI geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. TEST yaptırın. MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 18, 2022
Bu durumdaki vatandaşlara test yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Koca, "Molnupiravir etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor. Zayıf bir sebebin ağır bir sonucu olabilir. Tıpkı virüsün Omicron varyantı gibi. 65 yaş üstü ve hangi yaşta olursa olsun bir bağışıklık sistemi sorunu olanlar kendilerini korumalı. Her birimiz kendimizi ve risk grubundakileri korumalıyız" değerlendirmesini yaptı.
Zayıf bir sebebin ağır bir sonucu olabilir. Tıpkı virüsün Omicron varyantı gibi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 18, 2022
65 yaş üstü ve hangi yaşta olursa olsun bir bağışıklık sistemi sorunu olanlar kendilerini korumalı. Her birimiz kendimizi ve risk grubundakileri korumalıyız.
İlgili Haberler
- Hande Fırat, sahte hesaptan Bakan Koca adına atılan Tarkan paylaşımını gerçek sandı, canlı yayına taşıdı
- Bakan Koca açıkladı: TURKOVAC tüm devlet hastanelerinde uygulanacak
- Son dakika: Bakan Koca açıkladı... Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- 'Örtülü' reklamcılar ortaya çıktı
- 'Genetik yatkınlığa bağlı en sık görülen hastalıklar'
- Emekli Albay Alican: 28 Şubat'a monte edildim
- Dengeler değişiyor mu?
- Mehmet Zaman Saçlıoğlu: “Zamanla bir derdim var!”
- Altın fiyatları yükselişe geçti
- Çocuklarda kalp hastalığına işaret ediyor
- Göz altı morlukları neden olur?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!