5.04.2026 09:42:00
DHA
Beyaz bir gülüş uğruna sağlığınızdan olmayın: 'Tezgah altı' ürünlere dikkat!

Kusursuz ve bembeyaz bir gülüşe sahip olma arzusu, pek çok kişiyi kontrolsüz kozmetik ürünlerine yöneltiyor. Ancak uzmanlara danışılmadan kullanılan tezgah altı diş beyazlatıcılar, estetik yerine kalıcı sağlık sorunlarına yol açıyor. Diş Tedavisi Uzmanı Dt. Ceyda Sarı, bu ürünlerin diş minesinde geri dönüşü olmayan ciddi aşınmalara neden olduğunu vurguluyor. Sarı, “Kontrolsüz kullanılan beyazlatıcılar ağız sağlığında kalıcı tahribata yol açıyor” dedi.

Sosyal medyanın da etkisiyle kusursuz bir görünüme sahip olma isteği, diş estetiği uygulamalarına olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Ancak bu estetik arayışı, özellikle internette veya tezgah altında satılan denetimsiz ürünlerin bilinçsizce tüketilmesiyle ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüşüyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Diş Tedavisi Uzmanı Dt. Ceyda Sarı, daha beyaz dişler uğruna kontrolsüz kullanılan beyazlatıcıların ağız sağlığında oluşturduğu kalıcı tahribata dikkat çekti.

KONTROLSÜZ ÜRÜNLER DİŞLERİ AŞINDIRABİLİR

Daha beyaz dişlere ulaşmak isteyen hastaların çoğunun tezgah altı ürünlere yöneldiğini belirten Dt. Sarı, “Bu ürünler kontrolsüz kullanıldığında dişlerde ciddi aşınmalar meydana gelebiliyor. Bu aşınmalar sonrasında da geri dönüşü olmayan hassasiyetler oluşabiliyor. Bazı durumlarda diş minesindeki kayıp o kadar fazla oluyor ki bu kaybı geri yerine koymak mümkün olmuyor. Bu noktada yalnızca restoratif tedavilerle durumu hafifletmeye çalışıyoruz” dedi.

BEYAZLATICI TOZ VE KALEMLERE DİKKAT

Beyazlatıcı ürünlerin tamamının zararlı olmadığına ancak bazı ürünlerin dişlere ciddi zarar verebildiğine dikkat çeken Dt. Sarı, “Özellikle diş beyazlatma kalemleri, stripler ve aşındırıcı diş tozlarının riskli olabiliyor. Beyazlatıcı diş macunları belirli oranlarda ve kontrollü şekilde kullanılabilir. Ancak diş beyazlatma kalemleri, stripler ve aşındırıcı diş tozlarını kesinlikle önermiyoruz. Bu ürünler diş minesine geri dönüşü olmayan hasarlar verebiliyor” diye konuştu.

EN GÜVENLİ YÖNTEM HEKİM KONTROLÜ

Sağlıklı bir diş beyazlatma işleminin mutlaka diş hekimi kontrolünde yapılması gerektiğini vurgulayan Dt. Sarı, “Diş beyazlatma işlemi mutlaka bir hekim kontrolünde yapılmalıdır. Çünkü her diş beyazlatmaya uygun değildir. Diş yüzeyinde çatlaklar, aşınmalar veya diş eti çekilmesi varsa beyazlatma işlemi sonrasında ciddi hassasiyet oluşabilir. Bu nedenle işlem öncesinde mutlaka detaylı bir muayene yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

BEYAZLATMA İŞLEMİ SIK YAPILMAMALI

Diş beyazlatma işleminin çok sık yapılmasının önerilmediğini belirten Dt. Sarı, “Sağlıklı ve genç dişlerde gerekli görüldüğünde 2–3 yılda bir beyazlatma yapılabilir. Ancak işlem sonrasında bakım da oldukça önemlidir. Çay, kahve ve renklendirici gıdaların fazla tüketilmemesi beyazlığın daha uzun süre korunmasına yardımcı olur. Doğru bakım ile dişlerin rengi yaklaşık 5 yıl kadar korunabilir” dedi.

Ağızdaki gizli tehlike: Diş eti çekilmesi neden olur, nasıl önlenir? Fark edilmeden ilerleyen diş eti çekilmesi, zamanla diş kaybına kadar gidebilen ciddi bir sorun olabilir. Uzmanlar erken belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Uzmanlara göre Şeker Bayramı’nda kontrolsüz şeker tüketimi diş minesinin düşmanı: Gülüşünüz yenilmesin Diş hekimi Özgür Öz, Şeker Bayramı'nda artan kontrolsüz şeker tüketimine karşı uyarılarda bulundu. Öz, "İhmal edilen ağız bakımı kaynaklı diş eti sağlığı da olumsuz etkilenebilir" ifadelerini kullandı.
Bozuk sağlık sistemindeki kötü gidiş yüzünden ‘genç hekim ölümleri’ son bulmuyor: Bedeli onlar ödüyor! Mesleğin başındaki hekimlerin karşı karşıya kaldığı uzun nöbetler, hiyerarşik baskı ve ekonomik tatminsizlik, tükenmişliği derinleştiriyor.