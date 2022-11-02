Bronşiolit nedir, neden olur? Bronşiolit nasıl geçer?
Fransa’da hastanelerin çocuk servisleri, personel ve yatak eksikliği ile artan bronşiolit vakaları nedeniyle kriz yaşıyor. Peki, Bronşiolit nedir, neden olur? Bronşiolit nasıl geçer?
Bronşiolit, kış aylarında çocuk polikliniklerine en sık başvuru sebeplerinden biridir. Genellikle 2 yaşından küçük çocuklarda sıklıkla 3- 6 aylık bebeklerde görülür.
BRONŞİOLİT NEDİR?
Bronşiolit; alt solunum yolunun küçük hava yollarının iltihabından kaynaklanan bir hastalıktır. Hastalık 1-3 ay arası bebeklerde daha sık ve şiddetli görülür, mevsimseldir, en fazla aktivite kışın ve ilkbaharda görülür.
BRONŞİOLİT NEDEN OLUR?
Bronşiolit genelde viral bir hastalıktır, RSV (respiratuvar sinsisyal virüs) isimli enfeksiyon yüzde 50'den fazla vakada görülür. Bronşiolitin bakteriyel bir etkeni olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bronşiolit, anne sütü almayanlarda ve kalabalık koşullarda yaşayanlarda daha sık görülür. Ailenin yaşça büyük üyeleri genellikle enfeksiyon kaynağıdırlar.
BRONŞİOLİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hasta olan çocukta belirtiler ilk başta ateş burun tıkanıklığı ve öksürük olarak ortaya çıkar. Daha sonra hızlı nefes alıp verme, öksürükte artma, hırıltı ve inleme olabilir.BRONŞİOLİT NASIL ÖNLENİR?
-Çocuklar özellikle de bebekler burun akıntısı ve öksürüğü olan kişilerden uzak tutulmaladır.
-Özellikle hapşırırken ağız kapatmalı ve eller gerektikçe yıkanmalıdır.
-Mümkün olduğunca bulunulan oda havalandırılmalı.
-İyi beslenmek ve spor yapmak bebeklerin ise anne sütü ile beslenmeye devam etmesi hastalıklara karşı vücut direncini artırır
BRONŞİOLİT VE BRONŞİT ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Bronşiolit, akciğerlerin küçük havayollarında tıkanıklığa neden olabilen iltihabi bir durumdur. Bronşit ise Akciğerlere giden havayollarının iç yüzündeki yolların tıkanmasıdır.
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