Hangi besinler metabolizmayı hızlandırır? Kilo vermeye yardımcı besinler nelerdir?

Kilo verme sürecinde çok büyük etkisi olan metabolizma hızı kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Metabolizma hızını ise etkileyen birçok faktör bulunmaktadır.

Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak, yeterli ve dengeli beslenmek, yeterli ve kalite uyku alımı, yeterli su tüketimi metabolizmayı hızlandırmaktadır. Bunlara ek olarak bazı besinlerin de metabolizmayı ekstra olarak hızlandırdığı bilinmektedir.

Peki hangi besinler metabolizmayı hızlandırır?

Diyetisyenlerin metabolizmayı hızlandırması için önerdiği 8 besin: