Canan Karatay’dan 'sakın tüketmeyin' uyarısı: Kanserden beyin bulanıklığına her türlü hastalığa sebep oluyor!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:17

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:22

Sporcular ve gençler arasında popüler bir takviye ürünü olan protein tozları, sağlık açısından ciddi riskler barındırıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, protein tozlarının kanserden beyin bulanıklığına kadar birçok hastalığa neden olabileceğini belirterek, bu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

"PROTEİN TOZLARI TAMAMEN ENDÜSTRİ YALANI"

81 yaşındaki Karatay, protein tozlarının yoğun işlem görmesi nedeniyle “ultra işlenmiş gıdalar” kategorisine girdiğini ve bu ürünlerin içerisinde trans yağ oluştuğunu söyledi. Trans yağların gençler, sporcular ve genel sağlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Karatay, “Trans yağlar, kanserden Alzheimer’a, Parkinson’dan kalp hastalıklarına kadar birçok ciddi hastalığa zemin hazırlıyor” dedi.

DOĞAL BESİNLER ÖNCELİKLİ OLMALI

Karatay, protein alımının ancak doğal besinlerle sağlıklı bir şekilde yapılabileceğini vurgulayarak, “Protein, yanında yağ ve C vitamini ile alındığında faydalıdır. Yağsız ve C vitamini olmadan alınan protein, vücuda zarar verebilir” açıklamasında bulundu. Ayrıca spor salonlarında pazarlanan protein tozlarının gençler için büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.

KOLAJEN TOZLARI DA TEHLİKE ALTINDA

Karatay, protein tozları kadar popüler olan kolajen tozlarının da zararlı olabileceğine işaret etti. “Kolajen tozları, doğal kaynaklar yerine işlenmiş ürünlerdir. C vitamini ve yağ olmadan alınan kolajenin hiçbir faydası yoktur” diyen Karatay, doğal kolajen kaynakları olarak kelle paça ve kemik suyunun önemine vurgu yaptı.

KEMİK SUYU: DOĞAL VE SAĞLIKLI ALTERNATİF

Karatay, kemik suyunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve birçok fayda sağladığını belirtti. “Kemik suyu, A, D, E ve K vitaminleri içerir. Aynı zamanda doğal yağlar ve minerallerle vücudu destekler. Her gün bir bardak kemik suyu tüketmek sağlık için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

"YUMURTANIN SARISINDAN KORKMAYIN"

Doğal protein kaynaklarına yönelmenin önemine değinen Karatay, yumurtanın sporcular için ideal bir besin olduğunu söyledi. “Yumurtanın sarısındaki kolin, omega-3 ve diğer vitaminler vücut için çok faydalıdır. Yumurta sarısından korkmayın, çünkü o doğal bir süper besindir” dedi.

D VİTAMİNİ VE KAHVENİN FAYDALARI

Sporcular için D vitamininin kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Karatay, “D vitamini eksikliği performansı düşürür. Ayrıca şekersiz Türk kahvesi yüksek antioksidan içerir ve sağlık için faydalıdır” diye konuştu.

"DOĞALA YÖNELİN" ÇAĞRISI

Prof. Dr. Canan Karatay, sporculara ve gençlere hitaben, “Protein ihtiyacınızı doğal gıdalardan karşılayın. Kemik suyu, yumurta gibi sağlıklı alternatiflere yönelin. Protein tozları gibi işlenmiş ürünlerden uzak durarak sağlığınızı koruyabilirsiniz” diyerek doğal beslenmenin önemine bir kez daha dikkat çekti.