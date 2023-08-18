Protein Tozu Zararlı mı? Protein Tozunun Yan Etkileri...

Yayınlanma: 18.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 07:00

Vücudun temel ihtiyaçlarından biri olan protein, hücre gelişimini destekleyen, anemi oluşumunu engelleyen, vücut direncini ve kas dokusunu güçlendiren temel bir besin maddesidir.

Et, yumurta, süt, yoğurt, peynir, fasulye, nohut, badem, kabak çekirdeği gibi besinlerden alınan protein ve aminoasitlerden oluşan, yüksek molekül ağırlığına sahip organik bir bileşiktir.

Protein tozları peynir altı suyu, kazein (süt proteini), soya proteini ve yumurta proteininin izole edilmesiyle elde edilir. Proteini saflaştırmak için kimyasal ve fotoprosesler kullanılır. Bu işlemler protein tozunun kalitesini ve vücut tarafından ne kadarının kullanılabileceğini belirler. Protein vücuda alındığında, mide ve ince bağırsaklarda amino asitlere parçalanarak sindirilir. İnce bağırsaktan emilen protein kan yoluyla karaciğere taşınır. Vücudun enerji ihtiyacını da karşılayan protein, metabolizmanın ihtiyacına göre karaciğerden kullanılır. Bazı hücreler de peptit bağları oluşturarak doku ve organ oluşumu ve gelişimi için proteine ihtiyaç duyar.

Özellikle vücut geliştirme ile ilgilenen kişilerin bilinçsizce tükettiği bir çeşit besin takviyesi olan protein tozu, kas kütlesini hızlı bir şekilde arttırmak içindir.

PROTEİN TOZUNU KİMLER KULLANMALIDIR?

Vitamin ve diğer besin desteklerinin kullanımı sadece uzman hekim veya diyetisyen tavsiyesi ile yapılmalıdır. Spor ve egzersize bağlı olarak artan vücut ihtiyacı her metabolizmada farklılık gösterir. Ancak profesyonel sporcular dışında spor, egzersiz ve vücut geliştirme ile ilgilenenlerin düzenli ve yeterli beslenmesi metabolizmanın tüm besin ihtiyacını karşılar. Bu nedenle profesyonel olarak spor yapmayanların olağanüstü durumlar dışında protein tozu veya diğer besin desteklerini almaları önerilmez.

PROTEİN TOZU ZARARLI MI?

Protein tozu, sadece profesyonel sporcular tarafından bir uzman rehberliğinde günlük ihtiyaç belirlendikten sonra kullanılması gereken bir besin takviyesi türüdür. Ağır antrenmanlar sonrasında kas dokusunun onarılması, kas ve kemiklerin güçlenmesi gibi faydaları bulunan protein tozu, sporla ilgilenen her birey için gerekli değildir.

Aşırı ve bilinçsiz kullanım nedeniyle alınan protein tozu, vücudun ihtiyacından fazla proteine maruz kalmasına neden olarak kemik erimesine ve sindirim sistemi organlarından biri olan bağırsak sorunlarına yol açabilir.

Aşırı kullanım nedeniyle bağırsak tarafından yeterince emilemeyen protein, ishal gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bilinçsiz Protein Tozu Kullanımı ve Zararları;

Kalp Hastalıkları

Protein tozu vücuttaki protein miktarında ani bir artışa neden olabileceğinden kalp yorgunluğuna ve kalp büyümesine neden olur.

Osteoklazi

Protein kanın asitliğini artırır. Kemikteki kalsiyum bu asidi dengelemek için kullanılır. Kemik yapısındaki kalsiyumun dışarı atılmasına neden olan fazla protein, kemikleri zayıflatarak kırılgan hale getirir ve osteoporoz olarak bilinen kemik erimesine neden olur.

Böbrek Taşı Oluşumu

Kemiklerden kalsiyumu uzaklaştırarak kemikleri zayıflatan protein tozu, böbreklerde kalsiyum yoğunlaşmasına yol açar. Bu birikimle birlikte spor sonrası sıvı kaybı böbrek taşı oluşumuna neden olur. Böbrekler de proteini vücuda kullanılabilir hale getirmek için çalışır. Aşırı kullanıma bağlı olarak böbrek yetmezliği gibi hastalıklar da görülebilir.

Karaciğer Hastalıkları

Karaciğerin bilinçsizce alınan proteini vücuttan atmak için daha fazla çalışması gerekir. Bu durum, özellikle karaciğer hastalığı olan kişilerde birçok sağlık sorununa neden olabilir.