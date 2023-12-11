Bilinçsiz protein tozu kullananlar dikkat: Fazla kilo alımına sebep olabilir

Protein tozunun hızlı kas yapmak isteyen gençler tarafından yoğunlukla kullanıldığına dikkat çeken uzmanlar ihtiyaçtan fazla tüketildiğinde proteinlerin yağa dönüşerek kilo artışına sebep olabileceğini ve telafisi mümkün olmayan daha ciddi hasarlara yol açacağını vurguladı.

DHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:08
Bilinçsiz protein tozu kullananlar dikkat: Fazla kilo alımına sebep olabilir
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Dr. Öğr. Üyesi Ece Yiğit Gençer, gençler arasında hızlı kas yapmak amacıyla yoğun bir şekilde kullanılan protein tozlarının aşırı tüketiminin olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Protein tozlarının ihtiyaçtan fazla tüketilmesi durumunda, proteinlerin yağa dönüşerek kilo artışına neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, böbreklerin aşırı protein atıklarını filtreleme sürecinde daha fazla çalışması, telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açabilir. Bu hasarlar arasında kellik, cilt sorunları, kısırlık ve pıhtılaşma eğiliminde artış gibi sorunlar bulunabilir.

Uzmanlar ayrıca protein tozlarının içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle dallı zincirli amino asitlerden zengin protein tozlarının tercih edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, ancak, içeriği bilinmeyen veya zararlı maddeler içeren protein tozlarının kullanımının yanlış sonuçlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Son olarak, doktor veya eczacıdan alınacak tavsiyeler doğrultusunda güvenilir markaların protein tozlarının kullanılması gerektiğini belirten Dr. Gençer, aksi takdirde telafisi mümkün olmayan hasarlara neden olabileceğine dikkat çekiyor.


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