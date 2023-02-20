Ümit Özdağ 6.4'lük depreme canlı yayında yakalandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay merkezli 6.4 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 23:16
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Ümit Özdağ, Hatay’da meydana gelen depreme Adana'da katıldığı canlı yayında yakalandı. Özdağ, o anlarla ilgili olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hatay'da 6,4 şiddetinde meydana gelen #deprem'i Adana'da canlı yayında hissettik. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.


Ümit Özdağ deprem artçı deprem

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