Ümit Özdağ 6.4'lük depreme canlı yayında yakalandı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 23:16

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 23:16

Ümit Özdağ, Hatay’da meydana gelen depreme Adana'da katıldığı canlı yayında yakalandı. Özdağ, o anlarla ilgili olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hatay'da 6,4 şiddetinde meydana gelen #deprem'i Adana'da canlı yayında hissettik. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.