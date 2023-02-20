Ümit Özdağ 6.4'lük depreme canlı yayında yakalandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay merkezli 6.4 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
Ümit Özdağ, Hatay’da meydana gelen depreme Adana'da katıldığı canlı yayında yakalandı. Özdağ, o anlarla ilgili olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hatay'da 6,4 şiddetinde meydana gelen #deprem'i Adana'da canlı yayında hissettik. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Hatay'da 6,4 şiddetinde meydana gelen #deprem'i Adana'da canlı yayında hissettik.— Ümit Özdağ (@umitozdag) February 20, 2023
Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. pic.twitter.com/6UlFI6EJZ0
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