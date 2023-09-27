Düşük kalorili ve besleyici: Bu sebze diyetlerin baş tacı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.09.2023 - 07:00

Aysun Bay Karabulut, kilo verme sürecinde beslenme alışkanlıklarının yeniden değerlendirilmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde kilo kaybetmenin temel bir adımı olduğunu söyledi.

Kilo verme sürecinde tüketilen sağlıklı gıdaların başında kabak geliyor. Kabağın düşük kalorili ve besleyici bir sebze olması bu nedenle de kilo vermeye yardımcı olabileceğini belirten Prof. Dr. Karabulut, "Kabak iyi bir antioksidan deposudur. Lutein, zeaksantin ve beta-karoten gibi karotenoidler açısından zengindir. Bu bileşenler göz, cilt ve kalp ve kemik sağlığına faydalıdır. Prostat kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türüne karşı da koruyucudurlar" dedi.

SARI KABAK YEŞİL KABAKTAN DAHA FAYDALI

Araştırmaların kabuğa yakın bölgelerde daha fazla antioksidan bulunduğunu ifade eden Karabulut, sarı kabağın ise yeşil kabaktan daha yüksek bileşen içerdiğini belirtti.

Diyabet hastaları içinde iyi bir besin olan kabağın özellikle Tip 2 diyabet hastalarında kan şekerinin dengelenmesini sağladığını söyledi.

232 gram kabakta bulunun 3 gram karbonhidrat sayesinde hem düşük karbonhidrat içeriği ile sofraların ekonomik olarak vazgeçilmezi olduğunu da dile getiren Karabulut, "Aynı zamanda kabağın bazı kanser türlerinde kanserli hücreleri öldürdüğü ve büyümelerini engellediğini de söyleyebiliriz. Özellikle içeriğinde çözülebilir lif den zengin olması sayesinde bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Faydalı bakterilerin çalışmasıyla çözünebilir lifler sayesinde bağırsaklarda iyi bakterilerin bulunmasını sağlar. Kısa zincirli yağ asitleri üreten bu iyi bakteriler bağırsakları besler. Kısa zincirli yağ asitleri, mikropların atılmasına, bağırsak enfeksiyonlarının azalmasına, İrretable Bağırsak Sendromu IBS ve kolit ülser ve kolon kanserinin engellenmesine yardımcı olur" şeklinde konuştu.

Kabak ile kilo kontrolü hakkında ise Prof. Dr. Karabulut şunları söyledi:

"Kabak, kilo verme sürecinde etkili bir araç olabilir çünkü şu özelliklere sahiptir. Kabak, düşük kalorili bir gıdadır ve büyük bir porsiyon alabilirken vücudunuza fazla kalori eklememiş olursunuz. Bu, kilo verme sürecinizi destekleyebilir. Kabak, yüksek lif içeriği ile bilinir. Lif, tokluk hissinin artmasına yardımcı olabilir ve aşırı yeme riskini azaltabilir. Ayrıca, düzenli kabak tüketimi sindirim sistemi sağlığını iyileştirebilir. Kabak, yüksek su içeriğiyle hidrasyon sağlar ve sizi tok tutar. Bu, atıştırmalık krizlerini önlemeye yardımcı olabilir”

Kabak çeşitleri ve hazırlığına ilişkin de bilgiler veren Karabulut, “Kabak, farklı çeşitleri ve lezzetleri ile gelir. Kabakları çiğ olarak salatalarda veya dilimlenmiş olarak atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca, fırınlanmış veya buharda pişirilmiş kabak yemekleri de lezzetli ve sağlıklı seçeneklerdir" dedi.

TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL DİYET SPORLA DESTEKLENMELİ

Kabak yemeklerinin tariflerini de açıklayan Prof. Dr. Karabulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kabak Noodles: Kabakları ince rendeleyerek ederek makarna yerine kullanabilirsiniz. Üzerine hafif bir domates biber sos ekleyerek sağlıklı ve düşük kalorili bir yemek elde edebilirsiniz.

Kabak Çorba: Kabak çorbası, düşük kalorili ve doyurucu bir seçenektir. İçine farklı sebzeler ekleyerek besleyiciliğini artırabilirsiniz.

Kabaklı köfte: İnce bulgurdan yapılan köfte ile tam buğday unu ile yoğurularak yapılan çimdik köfte sıcak suda haşlanır. Kabaklarda küp ve biraz büyükçe doğranır. Haşlanır. Üzerine yoğurt eklenir. 1-2 diş sarımsak ezilerek konur. Üzerine domates biber sosu saf zeytinyağı biraz kokusu gelsin diye tereyağı eklenerek eritilip dökülür.

Kabak, kilo verme sürecinizde sağlıklı bir sebze seçeneği olarak değerlendirilebilir. Düşük kalorili, yüksek lifli ve lezzetli olduğu için birçok diyet programına uyar. Ancak, dengeli bir beslenme programının bir parçası olarak çeşitli besinleri tüketmek önemlidir. Kabak, kilo kaybı hedeflerinizi desteklemek için sağlıklı bir seçenek olabilir, ancak tek başına bir çözüm değildir.

Ancak, herhangi bir bitki veya bitki bazlı ürünün kilo verme sürecinde tek başına sonuçlar elde etmek için yeterli olmadığını unutmamak önemlidir. Sağlıklı kilo vermek için, dengeli bir beslenme planı, fiziksel aktivite ve yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte gerçekleştirilir. Bitkileri beslenmenize dahil etmek ve onların sağlık yararlarından faydalanmak önemlidir, ancak kilo verme hedeflerinizi sadece bir bitkiye bağlamak yerine daha geniş bir perspektifle ele almanız gerekir. Kilo verme sürecinizde bir sağlık uzmanından veya diyetisyenden rehberlik almak da faydalı olabilir"