16 Haziran 2022 Perşembe, 18:21

Vitamin ve mineraller, metabolik fonksiyonların sürdürülebilmesi için gerekli olduğundan dolayı, vücudumuz için son derece önemlidirler. Vitamin-mineral eksikliği özellikle büyük şehirlerde yaşayan kişilerde dengesiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve stres sayesinde sık rastlanan sorunlardan biri haline geldi.

A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir. B kompleks vitaminleri ve C vitaminleri ise suda çözünen vitaminlerdir. Yağda çözüne vitaminler vücutta depolanabilir o yüzden daha dikkatli alınmalıdır. Suda çözünen vitaminler ise daha masumdur. Depolanmaz ve fazlası idrar yoluyla atılır.

E vitamini nedir, faydaları nelerdir? E vitamini ne işe yarar? E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

E VİTAMİNİ NEDİR?

E vitamini yağda çözünen önemli bir antioksidandır. Bu yüzden hücre zarında bol miktarda bulunur. E vitamini şeker hastalığındaki dejeneratif değişiklikleri önlemek, devamlı düşükleri tedavi etmek, sporcuları kuvvetlendirmek, erkek kısırlığını düzeltmek, prostat büyümelerini kontrol altında tutmak ,katarakt meydana gelmesini önlemek, bazı deri hastalıklarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Kozmetik sektöründe krem ve losyon formülasyonlarında kullanılır. Şampuan vb. ürünlerde de E vitamini kullanılabilmektedir.

E VİTAMİNİ FAYDALARI NELERDİR, NE İŞE YARAR?

E Vitamini, vücut dokularının ve cildin sağlıklı olmasını ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Sağlıklı bir kemik yapısı için de gereklidir. E vitamini sinir sisteminin, kasların, hipofiz ve sürrenaller gibi endokrin bezlerin ve üreme organlarının fonksiyonları için önemlidir. E vitamini, biyolojik bir antioksidan olup, atardamar hastalıklarının ve kanserin önlenmesi için gereklidir. Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı doğal bir koruyucu olan, hücrelerin kendini yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir.

E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

E vitamini eksikliğine çok sık rastlanmaz. E vitamini doğal besinlerde bol miktarda bulunur. r. E vitamini yağda eriyen bir vitamin olduğu için sindirim esnasında yeterince yağ alınamadığı zaman E vitamini eksikliği görülür ki, bu da kandaki Eritrositlerin ömrünün kısalmasına yol açar. E vitamini eksikliği görme problemlerine, kas kaybına neden olabilir. E vitamini eksikliğinde daha erken yaşlanma, görme bozuklukları, kansızlık, kısırlık, kalpte ve diğer kaslarda yorgunluk ve çeşitli cinsel rahatsızlıklar ortaya çıkar.

E VİTAMİNİ NELERDE BULUNUR?

E vitamini bakımından zengin gıdalar arasında; avokado, ayçekirdeği, badem, yumurta, bitkisel yağlar, ıspanak, tere, maydanoz, marul, kereviz, lahana, brokoli, balkabağında bolca E vitamini bulunur.