Rezene nedir? Rezene çayı faydaları nelerdir? Rezene çayı zararları nelerdir? Rezene çayı nasıl hazırlanır?
Maydanozgiller familyasından olan Rezene bitkisinden yapılan "Rezene Çayı" sosyal medyada gündem oldu. Siyasilerin birbirlerinin sinirlerine iyi gelmesi için birbirlerine önermesiyle gündeme gelen "Rezene Çayı"nın faydaları, zararları ve nasıl demlenmesi gerektiği merak ediliyor. Peki, Rezene nedir? Rezene çayı faydaları nelerdir? Rezene çayı nasıl hazırlanır?
REZENE NEDİR?
Rezene (Foeniculum vulgare), maydanozgiller familyasından, iki metreye kadar boylanan, iki yıllık, kokulu, otsu bitki türüdür. Yaprakları saplı ve tüysüzdür. Bitkinin gövdeleri dik, içleri boş silindir şeklindedir. Çiçekleri uzun saplı ve bileşik şemsiye durumundadır. Meyveleri silindir şeklinde tüysüz ve yeşilimsi esmer renktedir. Tohumları protein ve yağ bakımından zengin bir besi dokuya sahiptir. Daha çok kayalık ve kurak yerlerde yetişir.
REZENE ÇAYI NEDİR?
Rezene çayı da şifalı bitki çaylarından biridir. Anemi olarak tanımlanan kansızlığa da iyi geldiği düşünülen rezene çayının, ses kısıklığının giderilmesine ve toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu düşünülür. Depresyon ve anksiyete gibi ruhsal problemlere de iyi geldiği düşünülen rezene çayı, kasları gevşeterek kişinin rahatlamasını sağlar.
İdrar söktürücü özelliği olduğu için ödem oluşumunu engeller. C vitamini bakımından zengin olan rezene çayı, cilt dokusunu yeniler ve kolajen yapının oluşmasını sağlayarak cildi canlandırır. Vitamin ve mineral bakımından zengin olduğundan olası enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olarak vücudu korur. Rezene çayının bilinen bir zayıflama etkisi yoktur.
REZENE ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?
Rezene Çayı'nın faydaları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Rezene Çayı faydaları...
Mide ve bağırsak sistemini rahatlatır
Solunum sistemi problemlerine iyi gelir
Kan basıncını düzenler
Metabolizmayı hızlandırır
Regl sancılarını azaltır
Baş ağrısını azaltır
Anne sütünü arttırır
Bebeklerin gaz sancılarını azaltır
Gözlerdeki şişkinliği gideriri
Kilo kaybına yardımcı olur
Tansiyonu dengeler
Kalp sağlığını destekler
REZENE ÇAYI ZARARLARI NELERDİR?
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), rezene tohumu çayının genel olarak güvenli olduğunu kabul etmektedir. Ancak, çocuklara çok miktarda rezene vermeden önce bir çocuk doktoruna danışmak en iyisidir. Bu durum özellikle kolik hastası bebeklerini rezene tohumu çayı ile yatıştırmayı planlayan ebeveynler için geçerlidir.
Rezene, fetüsün büyümesini ve gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek fitoöstrojenler içerdiğinden hamile kadınlar için güvenli olmayabilir.
Rezene, havuç-maydanoz-kereviz bitki ailesine aittir. Bu nedenle, havuç alerjisi olanların rezene alerjisi olma olasılığı çok yüksektir. Bu durum aynı zamanda, anason, yaban havucu, kimyon ve kişniş gibi söz konusu bitki ailesindeki diğer sebzeler ve otlar için alerjisi olanlar için de geçerlidir.
Tüm bitkisel çaylarda olduğu gibi rezene çayı da dikkatli ve az miktarda tüketilmelidir. Aşırı tüketimi sağlığa zararlı olabilir. Kusma, baş ağrısı ve alerji gibi yan etkileri görülebilir. Medikal ilaçlarla birlikte tüketilmeden önce hekime danışılmalıdır. Gebelerin ve yaşlıların, rezene çayı ve diğer bitki çaylarını tüketmeden önce mutlaka hekimden görüş alması gerekir.
REZENE ÇAYI NASIL DEMLENİR?
Rezene çayı, bir cezvede su kaynatılırken başka bir kapta, 1 su bardağı rezene çayı için 1 çay kaşığı rezene tohumu ezilir.
Su kaynamaya başladığında ezilen tohumlar cezveye atılır.
Çay, bir-iki dakika kadar kısık ateşte kaynadıktan sonra ocak kapatılır.
5 dakika kadar demlenmesi için bekletilir.
Cezvedeki rezene çayı süzülerek fincana alınır ve soğumadan tüketilir.
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