Ünlü kardiyolog düşük kolesterol ve sağlıklı bir kalp için düzenli tükettiği 5 gıdayı paylaştı
'ÇÖZÜM HER ZAMAN HAPTA DEĞİL'
Kardiyoloji alanında dünyanın başarılı doktorları arasında yer alan kardiyolog ve Step One Food'un kurucusu Dr. Elizabeth Klodas, tedavi ettiği binlerce hastada karşılaştığı en yaygın sağlık sorunlarından birinin yüksek kolesterol olduğunu söyledi.
"Çözümü her zaman hapta aramak gerekmiyor. Bunların yan etkileri olabiliyor" diyen ünlü doktor, tüketilen gıdaların önemine işaret etti.
Beslenme şeklimizin kolestrolü düşük tutmada önemli olduğunu söyleyen ünlü doktor; yeme alışkanlıklarında birkaç küçük iyileştirme yapmanın, kötü kolesterol olarak bilinen LDL'yi azaltılabileceğini ekledi.
CNBC'ye yazdığı yazıda Kardiyolog Elizabeth Klodas, düzenli tükettiği 5 gıdayı açıkladı. İşte kolestrol için uzmanın önerdiği gıdalar....
Yulaf ezmesi
Yulaf bol miktarda lif içeriyor. Lif, kötü kolesterolü azaltıyor.
Yulaf ezmesi, genellikle "kötü kolesterol" olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü azaltmaya yardımcı olan hem çözünür hem de çözünmeyen lifleri bir arada bulundurur.
Cleveland Clinic'in araştırmasına göre, günlük olarak sadece bir buçuk bardak pişmiş yulaf yemek, kolesterol oranını %5 ila 8 oranında düşürebilir.
Badem
Bilimsel literatürde dademin kolesterol üzerinde etkilerini değerlendiren en az on iki klinik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda 2010 yılında Amerikan Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan “Amerikalılar için Beslenme Rehberinde” (DASH) bademin total ve LDL kolesterolü düşürmek amacıyla kullanılması önerilmektedir.
Klodas, bademi sevmeyenlerin fındık, ceviz ve antepfıstığı tüketebileceğini ifade etti.
Chia tohumu
Chia tohumları bol miktarda esansiyel omega-3 yağ asidi sağlar. Bu sağlıklı yağların günde bir gram bile tüketilmesinin arttırılması, kardiyovasküler sorun riskinde %16'lık bir azalma ile ilişkilendirilmiştir.
Omega-3 yağ asitlerinin LDL üzerinde nispeten az etkisi olmasına rağmen, HDL kolesterolü yükseltmeye ve kanınızda bulunan bir yağ türü olan trigliseritleri düşürmeye yardımcı olabilirler.
Brokoli
Kolesterole karşı çok önemli olan lif, brokolide de fazlasıyla mevcut. Göz önünde bulundurulması gereken diğer kolesterol düşürücü sebzeler arasında ıspanak, Brüksel lahanası ve karalahana var.
Çok sayıda vitamin ve antioksidan sağlamasına ek olarak, düzenli olarak sebze yemenin kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu ve daha yüksek alımların giderek daha düşük LDL seviyeleri ile ilişkili olduğu da kanıtlanmıştır.
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