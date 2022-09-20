Ünlü kardiyolog düşük kolesterol ve sağlıklı bir kalp için düzenli tükettiği 5 gıdayı paylaştı

Yulaf ezmesi

Yulaf bol miktarda lif içeriyor. Lif, kötü kolesterolü azaltıyor.

Yulaf ezmesi, genellikle "kötü kolesterol" olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü azaltmaya yardımcı olan hem çözünür hem de çözünmeyen lifleri bir arada bulundurur.

Cleveland Clinic'in araştırmasına göre, günlük olarak sadece bir buçuk bardak pişmiş yulaf yemek, kolesterol oranını %5 ila 8 oranında düşürebilir.