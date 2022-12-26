Uyku getiren yiyecekler nelerdir? Rahat uyku için neler tüketmeli?

*Kafein bazı bireyleri etkilemektedir. Bu sebeple daha kaliteli bir uyku çin yatmadan 3-4 saat öncesinde kafein alımını bırakmak faydalı olacaktır.

*Çok baharatlı yiyecekler, ağır yemekler sonrasında hemen yatıyorsanız sindirim tamamlanmadığından rahatsızlık verebilmektedir. Bu sebeple de uyku kaliteniz düşebilmektedir.

*Naneli papatya çayı, tüketimi sakinleştirme etkisi sayesinde uykuya geçişi kolaylaştıracaktır.

*Ayran, papatya çayı, melisa çayı gibi içecekler de sakinleştirme özellikleri ile uykuya geçişi kolaylaştıracaktır.