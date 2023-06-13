Geleceğin bütünsel tıp yaklaşımı: Fonksiyonel tıp

Yayınlanma: 13.06.2023 - 15:34

Güncelleme: 13.06.2023 - 15:34

TAJEV Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, kadın hastalıkları ve doğum alanında sürekli yeni gelişmelerin devam ettiğini belirterek, “Branşımız çok hızlı gelişirken, TAJEV olarak, bütüncül tıp alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve biriken bilgileri meslektaşlarımızla paylaşmayı amaçladık. Cleveland Clinic Foundation ve George Washington Üniversitesi'nde bütüncül tıp merkezlerinin açılması bu alana dair bilgileri ve gelişmeleri takip etmenin ülkemiz için de ufuk açıcı olduğunu düşünüyoruz. Kongre bilimsel programında kadın doğum alanındaki bütüncül tıp uygulamaları sunuldu ve katılımcılar görüş, öneri ve tecrübelerini aktardı. ’Endometriozis, Polikistik over sendromu, Menopoz-osteoporoz, İnfertilite, Kontrasepsiyon, Östrojen detoksifikasyonu, Laboratuvar testleri, Diyet uygulamaları, Kadın doğum pratiğinde magnezyum, demir, omega 3 ve çinko kullanımı, Kadın cinsel işlev bozuklukları’ gibi başlıklarda alanında söz sahibi olan bilim insanları sunumlarını gerçekleştirdi” dedi.

HASTALIĞI OLUŞTURAN NEDENLERİ BİLMEK ÖNEMLİ

Tıp biliminin yeni bir rotaya girdiğine dikkat çeken Ünlü, şunları söyledi:

“Yeni anlayış, hastayı hastalığı ile değil, hastalığı oluşturan sebeplerle bir bütün olarak de değerlendiriyor. Bu yaklaşım ‘fonksiyonel tıp’ diye adlandırılıyor. Hastalığı tedavi ederken, hastalığa yol açabilecek durumların araştırılması ve bozulan fonksiyonların tamir edilmesi hedefleniyor. Fonksiyonel tıbbı kullanarak, kendimizi onarmak, iyileştirmek ve yenilemek için gerek tabiatın aklını ve gerekse vücudumuzda var olan sistemleri kullanarak hastalıkları tedavi edebilir, biyolojik yaşlanmayı tersine çevirebiliriz. Bunun için hayat tarzını değiştirmek, vücutta eksikliği yaşanan vitamin ve minerallerini yerine koymak gerekir.”

HASTALIĞIN NİÇİN, NEDEN OLDUĞUNA ODAKLANILIYOR

Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Yaprak Üstün de, kongrenin ana temasını ‘kadın hastalıkları ve doğum alanında bütüncül tıp uygulamalarını modern tıp yöntemleriyle birleştirmek’ olarak belirlediklerini ifade ederek, “Fonksiyonel Tıp, hastalıkların, rahatsızlıkların nasıl ve neden oluştuğunu belirlemekte ve her birey için hastalığın temel nedenlerini ele alarak ve bütünü iyileştirerek sağlığa kavuşturmaktadır. Bütüncül tıp uygulamaları, son yıllarda kadın sağlığı alanında da bilimsel çalışmalarda öne çıkıyor. Bütüncül tıp, hastalığın kök nedenini belirlemeye odaklanan sistem biyolojisi temelli bir yaklaşımdır. Her ayırıcı tanı, bireyin hastalığına katkıda bulunan pek çok etmenden biri olabilir. Hastalığın niçin ve nasıl oluştuğunu araştırır. Bu model, hastaları ve hekimleri birlikte çalışmaya teşvik eden bireyselleştirilmiş, hasta merkezli, bilime dayalı bir yaklaşımdır.” diye belirtti.

ÜNLÜ AMERİKALI NATUROPATİK TIP UZMANI DA KATILDI

ABD'de naturopati ile ilgilenen bilim insanı Dr. Penelope McDonnell, Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı'nın (TAJEV) düzenlediği "TAJEV Fonksiyonel Tıp Kongresi" için geldiği İstanbul'da, naturopatik tıp ve bu yöntemin kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu dalda farmasötik etkenlerin de önemli olduğunu ancak bitkisel çözümleri denemeye çalıştıklarını belirten Dr. McDonnell, yöntemi kanser ve kalp hastalıkları ile doğurganlık ve menopoz gibi durumların tedavisinde kullandıklarını söyledi.

SAĞLIKLI BİR GEBELİK İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Gebe kalmayı planlayan bir kadın değerlendirilirken ele alınması gereken konuların diyet, kilo, egzersiz, hastalık öyküsü, stres düzeyi, bağırsak sağlığı ve kullandığı ilaçlar olması gerektiğini belirten Dr. McDonnell, “Diyetinde soda, şeker kullanımı, alkol, işlenmiş gıda, kahve, sigara kullanımı sorgulanmalıdır. Gebelikte alkol alımını yasaklıyoruz. Yeşillikleri artırmasını öneriyoruz. Yüksek cıva içereni ton balığı, kılıç balığı gibi balıklardan kaçınılmalı, somon gibi düşük cıva içeren balık tüketmelidir. Obezite sağlıklı bir gebeliğe engeldir ve erken doğuma neden olabilir. Gebelik öncesi yapılması önerilen testler vitamin D, cıva düzeyi, tam kan sayımı, tiroid fonksiyon testleri, kolesterol düzeyi, demir depo testleridir. Haftada 3 kez kalp hızını artıran egzersiz önerilmeli. Gebelik öncesi egzersizi hayatına sokmak önemli. Daha önceden egzersiz yapmayan bir kişi ise günlük 45 dakika yürüme alışkanlığı edinmek mükemmel bir başlangıçtır. Uyku kalitesi ve stres düzeyi değerlendirilmeli. Günde 10-20 dakika meditasyon, bitkisel çaylar, yogayı güzel bir gebeliğe başlamak için öneriyoruz. Kullanılan ilaçlar mutlaka değerlendirilmeli, gerekirse uygun ilaçlarla değiştirilmeli. Tarım ilaçları, toksinler, plastikler, kozmetikler hayattan uzaklaştırılmalı. 1 ay detoks planlanmalı, gebelik öncesi 2 ay kala detoks bitirilmiş olmalı. Diyette en az 2 litre su tüketilmeli. Sebze ve meyve tüketilmeli. Bitkisel detoks çayları içilmeli.” dedi.

MENOPOZA GİRMEDEN ÖNCE ALINACAK ÖNLEMLERLE SÜREÇ KOLAYLAŞTIRILABİLİR

Naturopatik tıpta ilgilendikleri menopoz süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dr. Penelope McDonnell, kadınların, menopoza girmeden önce birçok şey yaparak vücutlarını güçlendirebileceklerini belirtti. Menopozal geçiş sürecinde uyku problemleri hastaların önemli bir sorunu olduğuna dikkat çeken Dr. McDonnell, “Horlama posmenopozal dönemde eklem ağrıları ve kalp hastalıklarında artık birlikte gidiyor. Uyku kalitesini artırmak çok önemli. Destek tedaviler magnezyum, melatonin doktor önerisiyle başlanabilir. Akupunktur, meditasyon, epsom, tuz banyoları, egzersiz, uyku kalitesini artırmaktadır.” diye belirtti.

Diyetin önemli olduğunu söyleyen Dr. McDonnell, menopoz süreciyle ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

“Östrojen düşüşüne bağlı hem insülin hem kolesterol artar. Karbonhidratlar azaltılmalı. Alkol kısıtlanmalı. Doymamış yağlar tercih edilmeli. İşlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. Yoğun kıvamlı meyveli içecekler tercih edilmeli. Mutlaka düzenli egzersiz yapılmalı. Tendon, eklem hasarından kaçınılmalı. Kalbinizi korumak için yıllık lipidlerinize ve inflamasyon panelinizi kontrol ettirmek için hekime başvurulmalı. Zencefil çok değerli bir destek ürünüdür, hekiminize danışarak kullanılmalıdır. Cinsel hayatın düzenlenmesi için hekiminizle bu konuyu tartışın. Vajinal kuruluk için pek çok alternatif var, size uygun olanını hekiminizle seçin. Menopozda pek çok kadın beyin sisi yaşamaktadır. Hafıza geriler, öğrenme yavaşlar. Magnezyum, zencefil gibi beyin destek ürünleri kullanılabilir. Kemik sağlığını unutmamalıyız. Kalsiyum, magnezyum, vitamin D desteklerini alınmalı. Bağırsak sağlığı da çok önemli. Günlük bağırsakların çalışmasını sağlamalıyız. Lifli beslenme ve magnezyum yardımcı olacaktır.”