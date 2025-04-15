Harvard profesörü açıkladı: Balık tüketmek kalp krizi riskini azaltabilir!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 15:52

Güncelleme: 15.04.2025 - 15:52

Kalp Sağlığı Haftası kapsamında sağlıklı beslenmenin önemi bir kez daha gündeme geldi. Bilimsel araştırmalar, Omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir beslenme düzeninin kalp krizi riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle sardalya, ton balığı, somon ve uskumru gibi yağlı balıkların kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiliyor.

Harvard Tıp Fakültesi Profesörü ve Harvard Halk Sağlığı Okulu Kardiyovasküler Epidemiyoloji Programı Direktörü Eric Rimm, haftada birkaç kez balık tüketen bireylerin, hiç balık tüketmeyenlere göre daha düşük ölümcül kalp krizi riski taşıdığını vurguladı. Rimm, Omega-3’lerin hücre zarlarına etki ederek kalp hücreleri arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ve bunun da kalbin sağlıklı çalışmasına katkı sağladığını ifade etti.

UZMANLARDAN BESLENME TAVSİYELERİ

ABD’li National Geographic dergisinin Mart ayı sonunda yayımladığı makalede, Omega-3’ün enflamasyonu azaltarak vücutta çok sayıda sağlık faydası sağladığı belirtildi. Sidney Kimmel Tıp Fakültesi Entegre Tıp ve Beslenme Bilimleri Bölümü Profesörü Daniel Monti, Omega-3’lerin trigliserit seviyelerini düşürdüğünü, oksidatif stresi sınırladığını, kan akışını iyileştirdiğini ve hücrelerin enerji üretim merkezleri olan mitokondrilerin işlevini artırdığını söyledi.

Dallas’taki UT Southwestern Tıp Merkezi’nden Diyetisyen ve Profesör Jo Ann Carson ise, sağlıksız bir diyetin balıkla dengelenebileceğini belirterek, “Deniz ürünlerini yüksek yağlı hayvansal ürünler yerine tüketmek kalp sağlığında büyük bir fark yaratır. Vejetaryen bireylerin de zaman zaman diyetlerine balık eklemeyi düşünmeleri faydalı olabilir” dedi.

OMEGA-3’ÜN EN DOĞAL KAYNAĞI: YAĞLI BALIKLAR

Omega-3 yağ asitlerinin sağlığa olan katkıları ilk olarak 1930’larda Mildred ve George Burr tarafından keşfedildi. Günümüzde birçok farklı Omega-3 türü bulunsa da uzmanlar, bu yağ asitlerini en verimli şekilde deniz ürünlerinden almanın mümkün olduğunu söylüyor. Amerikan Kalp Derneği de haftada en az iki porsiyon sardalya, somon, uskumru veya ton balığı gibi soğuk su balıklarının tüketilmesini öneriyor.

Kalp sağlığını korumak ve güçlendirmek için Omega-3 açısından zengin beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesi gerektiği bir kez daha vurgulanıyor.