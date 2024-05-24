Hastalıkların alarmı gözünüzün dibinde olabilir! Gözler sadece kalbin aynası değil sağlığın da aynası...

Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:12

Güncelleme: 24.05.2024 - 15:12

Pek çok rahatsızlığın göstergesinin gözlerde olduğuna dikkati çeken Medicana Sağlık Grubu Göz Sağlığı Uzmanı Op. Dr. Berna Şahan, “Beyin kanamasından, yüksek tansiyona, diyabetten bağışıklık sistemi hastalıklarına kadar pek çok hastalığı gözlerinizdeki değişikliklerden fark edebilirsiniz” diyerek göz sağlığını korumak için önerilerde bulundu.

Gözlerin görme işlevi dışında sağlıkla ilgili bir işlevi daha bulunuyor, pek çok hastalığın sinyallerini gözler veriyor. Görmede bulanıklık, gözlük numarasındaki ani değişiklikler, göz kuruluğu, ani görme kaybı, görüş alanındaki daralma, göz içinde kanama gibi belirtiler, önemli rahatsızlıkların işaretçisi olabilir. Medicana International İzmir Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Berna Şahan, “Gözler kalbin aynası olduğu gibi sağlığın da aynası aslında. Gözlerimizdeki değişiklikler, önemli hastalıklar hakkında ipucu verebileceği için bunları önemseyerek, uzmana danışmak bu hastalıkların erken teşhisi açısından fayda sağlayabilir” dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarının genellikle göz numarasında ani değişiklikler ve görmede bulanıklık gibi belirtiler verdiğini belirten Şahan, bu şikayetlerin retina hastalıkları ve katarakt yönünden araştırılması gerektiğini söyledi. Görmede bulanıklık, kızarıklık, ağrı, göz kuruması şikayetlerinin retinada değişikliklere sebep olabilidiğine değinen Şahan, “Bu şikayetler romatizmal hastalıklar, üveit, sistemik lupus gibi bağışıklık sistemi hastalıklarının da göstergesi olabilir” dedi.

Op. Dr. Berna Şahan, görmede ani bulanıklık, görüş kaybı, görüş alanında daralma gibi şikayetlerin MS, beyin anevrizması, beyin tümörleri, beyin kanaması ve kafa içi basınç artışı gibi rahatsızlıkların işaretçisi olabildiğine dikkati çekti. Şahan, kalp-damar hastalıklarının da göstergesi olabildiğine değinerek, şunları söyledi: “Gözde kanlanma, göz damarlarında kanama gibi belirtiler kalp- damar hastalıklarının belirtileri olabilir. Gözün beyaz kısmının sararması, hepatit gibi hastalıkların habercisi olabilir. Yine göz renginin birbirinden farklı olması, renginin soluk olması, göz bebeklerinin büyüklüğünün birbirinden farklı olması, ani ortaya çıkan şaşılık, göz kapağı seyirmesi gibi değişiklikler de önemli sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu tür durumlar olduğunda uzmana danışmayı ihmal etmeyin.”

“GÖZÜNÜZE GÖZÜNÜZ GİBİ BAKIN”

Op.Dr.Berna Şahan, çocuklarda 1 yaşında, 3 yaşında ve okul çağında her yıl, erişkinlerde de yılda bir kez düzenli göz muayenesi yapılması gerektiğinin altını çizerek, göz sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu: “Uzun sure ekrana bakmayın, 20 dakikada bir gözünüzü dinlendirin. Turuncu, sarı ve yeşil sebze meyveler, çiğ kuruyemiş, balık gibi besinleri sık tüketin. Güneş gözlüğünün UVA ve UVB filtreli olduğundan emin olun. Sigaradan uzak durmayı ve düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Özetle gözünüze gözünüz gibi bakın.”