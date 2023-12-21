Uzmanından uyarı: Dijital ekranlar göz sağlığını tehdit ediyor

Artık herkesin günlük hayatta kullandığı dijital ekranlar sonucu fazla ekran maruziyetinin birçok probleme neden olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, "Özellikle göz sağlığı açısından birçok soruna neden olabilen fazla ekran maruziyetinin hastaları depresyona kadar sürükleyebilir" dedi.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:38
Uzmanından uyarı: Dijital ekranlar göz sağlığını tehdit ediyor
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Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, günlük hayatta sıkça kullanılan dijital ekranların göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Tanrıverdi, özellikle telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarına uzun süre maruz kalmanın göz kuruluğu, yorgunluk, baş ve göz ağrısı gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, kronikleşen bu tür sorunların depresyona kadar gidebileceğini ifade etti.

Uzman, ekran kullanımına bağlı sorunların en önemli belirtisinin göz kuruluğu olduğunu vurgulayarak, şu önerilerde bulundu:

  • Ekran karşısında çalışan kişilerin her saat başı en az 15 dakika mola vermesi gerekmektedir.
  • Mola esnasında ekranlardan uzaklaşılmalı ve başka dijital ekranlar kullanılmamalıdır.
  • Dijital cihazların yaydığı radyasyon ve etkilerden uzak durulmalıdır.
  • Gözlük gerektiren bir durum varsa doğru gözlük kullanılmalıdır.
  • Kuru göz problemi varsa uygun tedavilere başlanmalıdır.

Tanrıverdi, bu tür sorunların devam etmesi veya artması durumunda doktora başvurulması gerektiğini vurgulayarak, göz sağlığı için alınabilecek basit önlemlerin büyük fayda sağlayabileceğini belirtti.


Göz Sağlığı göz kuruluğu depresyon dijital

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