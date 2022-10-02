'İnülin içeren ürünler karaciğer kanseri riskini artırabilir'

02 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun inülin kullanımının sağlığa etkileri ile ilgili yapılan deneysel bir çalışmanın detaylarını paylaştı.

Tüm dünyada birçok kişinin kilo vermek ya da diyabet ve benzeri kronik hastalıklardan korunmak amacıyla yüksek lifli hazır ürünler kullandıklarına dikkat çeken Coşkun, "İnülinin bağırsaklardaki faydalı bakterilerin gelişmesini uyardıkları düşünülmektedir. Refine edilmiş inülin içeren hazır lif ürünleri ülkemiz dahil tüm dünyada marketlerde pazarlanmaktadır. Ayrıca inülin yine bazı işlenmiş ürünlerin içerisinde hammadde bulunmaktadır. Yaklaşık 1 hafta önce Gastroenterology dergisinde Bneg San Yeoh ve arkadaşları tarafından yayınlanan deneysel çalışmada inülinden zengin liflerle beslenen farelerde karaciğer kanseri sıklığının belirgin olarak arttığı gösterildi. Bu artışın tamamı safra asit düzeyi kanda fazla olanlarda ortaya çıktı” dedi.

"ADETA BİR UYARI"

İnsanlar arasında hazır ürünler kullanarak sağlığın daha iyi olacağı ya da kanser gibi korkulan hastalıkların önüne geçilebileceği şeklinde de inanışlar olduğuna dikkat çeken Coşkun, inülin içeren hazır lifli ürünlerin bunlardan birisi olduğunu kaydetti.

Bu ürünlerin, özellikle de bağırsaktaki faydalı probiyotikleri artırması amacı ile pazarlandığını söyleyen Coşkun, "Yukarıda bahsi geçen çalışma deneysel bir çalışmadır, inülin için zararlıdır ya da insanlarda karaciğer kanseri riskini artırır anlamı çıkmamaktadır Fakat sağlığımızı koruyalım diye etkinliği veya güvenilirliği tam olarak ispatlanmamış hazır ürünlerin bilinçsiz kullanımında adeta bir uyarı vermektedir diyebiliriz. Hekimlerimiz tarafından önerilmediği sürece kendi kararımızla bu tür hazır ürünlerin uzun süreli kullanılması sakıncalı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.