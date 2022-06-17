K vitamini nedir, faydaları nelerdir? K vitamini nelerde var? K vitamini eksikliği neden olur?

17 Haziran 2022 Cuma, 17:24

Vitamin ve mineraller, metabolik fonksiyonların sürdürülebilmesi için gerekli olduğundan dolayı, vücudumuz için son derece önemlidirler. Vitamin-mineral eksikliği özellikle büyük şehirlerde yaşayan kişilerde dengesiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve stres sayesinde sık rastlanan sorunlardan biri haline geldi.

A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir. B kompleks vitaminleri ve C vitaminleri ise suda çözünen vitaminlerdir. Yağda çözüne vitaminler vücutta depolanabilir o yüzden daha dikkatli alınmalıdır. Suda çözünen vitaminler ise daha masumdur. Depolanmaz ve fazlası idrar yoluyla atılır.

K vitaminleri, suda çözünmezler. İnsan vücudu K vitaminini depolayabildiği için günlük K vitamini katkısına ihtiyaç duymaz. K vitamini, kan pıhtılaşmasında ve protein emiliminde önemli rol oynayan hayati bir vitamindir. vitamini eksikliği nadiren görülen bir durumdur.

K VİTAMİNİ NEDİR?

K vitamini 1920'lerin sonlarında Danimarkalı bilim insanı Henrik Dam'ın kolesterol hakkındaki çeşitli araştırmaları sonucu keşfedildi. K vitamininin K1 ve K2 olmak üzere 2 tipi vardır. Filokinon adı verilen K1 genellikle bitkisel besinlerde, Menakinon adı verilen K2 ise hayvansal besin ve fermante gıdalarda bulunur. Besinlerle aldığımız K1 barsak bakterileri tarafından K2'ye dönüştürülür.

K VİTAMİNİ FAYDALARI NELERDİR?

K vitamininin pıhtılaşmayı düzenleyerek aşırı kanamaları ve morarmaları önler. K vitamininin ilerleyen yaşlarda hafıza ile ilgili bilişsel fonksiyonları güçlendirici etkisi vardır. K vitamini kalp damar hastalıkları, felç ve beyin kanaması gibi hastalıkların önlenmesi için de önemlidir.

K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Kan sulandırıcı ilaç alımı, yanlış ve dengesiz beslenme, karaciğer ve safra yolu hastalıkları, barsak operasyonları ve barsak florasını bozan Crohn ve Ülseratif kolit gibi kronik hastalıklar ile aşırı antibiyotik kullanımı K vitamini eksikliğine neden olur.

K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Siyah renkli dışkılama veya kanlı dışkı, tırnak altında kırmızı beneklenmeler, ağız, diş eti, burun içi mukozalarda kanamalar, vücudun herhangi bir yerinde yara veya kesik olmadan da nedensiz kanamalar, ciltte kolay çürüme, tırnak altlarında kan pıhtılarının görülmesi K vitamini eksikliğinin belirtisidir.

K VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Ispanak, pazı, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, karnabahar, karalahana, kuşkonmaz, şalgam, pancar yaprağı,domates ve maydanozda bulunur.



