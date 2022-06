C vitamini nedir? C vitamini faydaları nelerdir?

13 Haziran 2022 Pazartesi, 18:10

Vitamin ve mineraller, metabolik fonksiyonların sürdürülebilmesi için gerekli olduğundan dolayı, vücudumuz için son derece önemlidirler. Vitamin-mineral eksikliği özellikle büyük şehirlerde yaşayan kişilerde dengesiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve stres sayesinde sık rastlanan sorunlardan biri haline geldi.

A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir. B kompleks vitaminleri ve C vitaminleri ise suda çözünen vitaminlerdir. Yağda çözüne vitaminler vücutta depolanabilir o yüzden daha dikkatli alınmalıdır. Suda çözünen vitaminler ise daha masumdur. Depolanmaz ve fazlası idrar yoluyla atılır.

C vitamini, askorbik asit olarak da bilinen, meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunan, suda eritilen formlarının da satıldığı ve birçok önemli görevi olan bir vitamin türüdür. C vitamini, insanın ihtiyacı olan kan damarları, kaslar, kıkırdaklar ve kemiklerde bulunan kolajen proteinini oluşturmaya yardımcıdır.

C VİTAMİNİ NEDİR?

C vitamini (askorbik asit) insanlar için zorunlu bir besin kaynağıdır. İnsan vücudu C vitaminini içten üretemediği için dışarıdan gıdalar yoluyla temin etmek zorundadır. Yaygın olarak narenciye, çeşitli meyve ve sebzelerde bulunan c vitamini eczanelerde takviye amaçlı kapsül ya da tablet formunda da satılmaktadır.

C VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

Bir diğer ismi askorbik asit olan C vitamini, insan vücudunun, kan damarları, kıkırdakları, kasları ve kemiklerde bulunan kollajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bir vitamin türü; C vitamini dokuların oluşturulmasının yanı sıra vücudunun çeşitli yaralanmalardan sonra iyileşme süreci için büyük bir öneme sahip. Askorbik asit bir monosakkarit türü ve hemen bütün canlı dokularında bulunuyor.

C VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

C vitamini önemli bir vitamindir, ve ne yazık ki vücudumuzda üretilemediği için onu besinlerden almamız gerekir. Suda çözünür, vücudumuzda depolanamaz ve portakal, çilek, kivi, dolmalık biber, brokoli, lahana ve ıspanak gibi birçok meyve ve sebzede bulunur. C vitamini için önerilen günlük alım miktarı kadınlar için 75 mg ve erkekler için 90 mg'dır.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE NE OLUR?

Bazı kanser türleri ve sindirim sistemi rahatsızlıkları C vitamini eksikliğine karşı duyarlı olabilir.

Kansızlık(anemi), diş eti kanaması, ciltte morarma gibi etkileri olabilir.

Yaraların iyileşmesinde yavaşlama adı verilen iskorbüt hastalığının ortaya çıkmasına neden olabilir.

C VİTAMİNİNİN FAYDALARI

1. Kronik hastalık riskinizi azaltabilir

C vitamini, vücudunuzun doğal savunmasını güçlendirebilen güçlü bir antioksidandır. Bunu, hücreleri serbest radikal adı verilen zararlı moleküllerden koruyarak yapar. Araştırmalar, daha fazla C vitamini tüketmenin kandaki antioksidan seviyenizi yüzde 30'a kadar artırabileceğini gösteriyor. Bu, vücudun doğal savunmasının iltihapla savaşmasına yardımcı olur, kalp hastalığı gibi kronik hastalık riskini azaltır.

2. Yüksek tansiyonun yönetilmesine yardımcı olabilir

Çalışmalar, C vitamininin hem yüksek tansiyonu olan hem de olmayanlarda kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bir hayvan araştırması, C vitamini takviyesi almanın, kalpten kan taşıyan kan damarlarını gevşetmeye yardımcı olduğunu ve bu da kan basıncı seviyelerinin düşmesine yardımcı olduğunu buldu. Ancak yüksek tansiyonu olan kişiler tedavi için tek başına C vitaminine güvenmemeli.

3. Kalp hastalığı riskinizi azaltabilir

C vitamini takviyeleri, kalp hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu takviyeler, yüksek kan LDL (kötü) kolesterol ve trigliserit seviyeleri dahil olmak üzere kalp hastalığı risk faktörlerini azaltabilir.

293.172 katılımcıyla 9 çalışmanın analizi, günde en az 700 mg C vitamini alan kişilerin 10 yıl sonra, C vitamini takviyesi almayanlara göre kalp hastalığı riskinin yüzde 25 daha düşük olduğunu buldu.

İlginç bir şekilde, 15 çalışmanın bir başka analizi, C vitamini takviyeleri değil gıdalardan tüketmenin daha düşük kalp hastalığı riski ile bağlantılı olduğunu buldu.

4. Kan ürik asit düzeylerini düşürebilir ve gut ataklarını önlemeye yardımcı olabilir

Kanda çok fazla ürik asit olduğunda gut belirtileri ortaya çıkar. Ürik asit, vücut tarafından üretilen atık bir üründür. Yüksek seviyelerde kristalleşebilir ve eklemlerde birikebilir.

İlginç bir şekilde, birkaç çalışma C vitamininin kandaki ürik asidin azalmasına yardımcı olabileceğini ve bunun sonucunda gut ataklarına karşı koruma sağladığını göstermiştir.

1.387 erkeği içeren bir araştırma, en fazla C vitamini tüketenlerin, en az tüketenlere göre kandaki ürik asit düzeylerinin önemli ölçüde daha düşük olduğunu buldu.

Başka bir çalışmada, C vitamini alımının gut gelişimiyle bağlantılı olup olmadığını belirlemek için 20 yıl boyunca 46.994 sağlıklı erkek izlendi. C vitamini takviyesi alan kişilerin gut riskinin %44 daha düşük olduğu bulundu.

5. Demir eksikliğini önlemeye yardımcı olur

C vitamini takviyeleri, diyetteki demirin emilimini iyileştirmeye yardımcı olabilir. C vitamini, bitki bazlı demir kaynakları gibi zayıf emilen demirin emilmesi daha kolay bir forma dönüştürülmesine yardımcı olur. Et önemli bir demir kaynağı olduğundan, bu özellikle etsiz beslenen insanlar için yararlıdır. Sadece 100 mg C vitamini almak demir emilimini yüzde 67 oranında artırabilir

6. Bağışıklığı Artırır

C vitamini, vücudu enfeksiyona karşı korumaya yardımcı olan lenfositler ve fagositler olarak bilinen beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik etmeye yardımcı olur.

İkincisi, C vitamini, bu beyaz kan hücrelerini serbest radikaller gibi potansiyel olarak zararlı moleküllerin zararlarından korurken daha etkili çalışmasına yardımcı olur.

Üçüncüsü, C vitamini cildin savunma sisteminin önemli bir parçasıdır. Aktif olarak cilde taşınır, burada bir antioksidan görevi görebilir ve cildin bariyerlerini güçlendirmeye yardımcı olabilir

Çalışmalar ayrıca C vitamini almanın yara iyileşme süresini kısaltabileceğini göstermiştir

7. Yaşlandıkça hafızanızı ve düşüncenizi korur

Çalışmalar, beyin, omurga ve sinirlerin (tamamen merkezi sinir sistemi olarak bilinir) yakınındaki oksidatif stres ve iltihaplanmanın bunama riskini artırabileceğini düşündürmektedir. C vitamini güçlü bir antioksidandır. Bu vitaminin düşük seviyeleri, düşünme ve hatırlama yeteneğinin bozulmasıyla ilişkilendirilmiştir.