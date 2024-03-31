Kamuda hekim kadroları boş kalıyor

Yayınlanma: 31.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın açtığı kadrolar 1.5 yıldır boş kalıyor. 2023 dönemi boyunca ÜÇ kez açıktan atama yapıldı, 2024’te de bir kez açıktan atama kurası yapıldı. Bu 4 atamada açılan toplam 9 bin 575 kadronun, 2 bin 526’sı tercih edildi.

Açılan kadroların tamamına bakıldığında içinde çocuk acil, çocuk alerjisi, çocuk hematolojisi, çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk ürolojisi, el cerrahisi, hava ve uzay hekimliği, iş ve meslek hastalıkları, sitopatoloji, temel immünoloji, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji ve tıbbi mikoloji branşları hiç tercih edilmedi. 27 branşın tercih edilme doluluk oranı da yüzde 10’nun altında kaldı. Örneğin plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi için 110 kadro açılırken sadece 4’ü tercih edildi. Gastroentroloji için açılan 93 kadronun ise sadece 9’u doldu.

Son 1.5 yılda yapılan atamalarda Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Kırşehir, Muş, Bayburt, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’in hiç tercih edilmediğine dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Öyle ki bazı illerimizde bazı branşlarda malesef kamusal hizmet sunulamıyor” diye konuştu.