Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanından 'kahve' önerisi

14 Kasım 2022 Pazartesi, 07:00

Hepimiz hemen hemen gün içerisinde kahve içeriz. Peki uzmanlar günün hangi saatlerinde ve kaç fincan kahve içmemizi öneriyor? Diyetisyen Merve Nur Çalış, kahvenin hangi saat ve aralıklarda içmemiz konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Çalış, "Vücudumuzda kortizol hormonu (stres hormonu) salgılanmakta ve bu bu hormonun yüksek olduğu saatlerde içilen kahvenin vücuttaki yağı depoladığı ve iştah durumunu artırdığını gözlemlemiştir. Peki kahveyi ne zaman içmeliyiz? Sabahları uyanır uyanmaz kahve içmek doğru değil. Uyandıktan bir saat sonra içilen kahve yağ yakımını destekliyor. Yani saat 09.00 ile 12.00 aralığında ve öğleden sonra 14.00 ile 17.00 aralığında içtiğimiz kahve kilo verme süreçlerinde çok güzel etkisi olduğu gözlemlenmiştir" dedi.

FİNCAN SAYISINA DİKKAT

Kahve içmenin artıları kadar eksilerinin de olduğuna değinen Diyetisyen Çalış, "Fazla içilen kahve vücuttaki kalsiyum, demir ve diğer minerallerin emilimini azaltıyor. Ama şöyle; günde düzenli olarak 3 fincan kahve içilirse özellikle Alzheimer hastalığı üzerine çok güzel etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Peki biz kahveyi günde ne kadar içmeliyiz? Kronik hastalığı olmayan kişiler, gebe olmayan kişiler günde 4 fincan kahve tüketilebilir. Buda 400 miligram kafein vücudumuza almış alıyoruz demektir. Peki kişinin kronik hastalığı varsa, gebeyse ve emziren bir anneyse ne kadar içmeli? Bu da 2 fincan kahve ile sınırlandırılmıştır. Özellikle Alzheimer hastalığı üzerine çok olumlu etkileri var. Tabi her kahveyi içmemeye özen gösterelim. Özellikle sade ve filtre kahveleri tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır" önerisinde bulundu.



