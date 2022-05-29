Kortizon nedir? Kortizon ne işe yarar, yan etkileri nelerdir?

29 Mayıs 2022 Pazar, 14:43

Kortizol, insan vücudu tarafından sentezlenen bir kortikoid hormonudur. Stres hormonu olarak da bilinen kortizol stresli ve gergin olduğumuz günlerde artar. Bağışıklık sistemini baskılayarak vücutta iltihaplanmayı önler.

KORTİZON İLACI NEDİR?

Kortizon ilaçları, kortizol hormonu ile benzer işleve sahiptir. Kortizon, kortizol hormonunun sentetik formudur. Kortizon ağızdan alınan ilaç yoluyla da ya da iğne olarak uygulanır.

KORTİZON NE İŞE YARAR?

Kortizonun birçok görevi vardır:

-Kortizon vücutta iltihap birikmesini engeller.

-Bağışıklığı baskılar

-Kan şekerini arttırır

KORTİZON HANGİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR?

Kortizon pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır.

Tedavisinde kortizon kullanılabilen bazı hastalıklar:

- Romatizma

-Hormonal hastalıklar

-Alerji, Astım

-Cilt hastalıkları

-Zehirlenmeler

-Kanser

-Lupus

-Kolit

KORTİZONUN YAN ETKİLERİ

Kortizon tedavi mutlaka uzman doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Kortizonun yan etkileri hafif ya da şiddetli olabilir. Kortizonun yan etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kortizon ilacının kullanım süresi ve dozu çok önemlidir.

Kortizonun bazı yan etkileri şöyledir:

-Kilo alma

-Ödem

-Tüylenme artışı

-Deride sivilcelenme ve kuruluk

-Regl düzensizliği

-Uykusuzluk

-Depresyon

-Bulantı ve baş dönmesi

-Çocuklarda büyüme yavaşlaması

-Glokom

KORTİZONUN TEDAVİSİ GÖREN KİŞİ NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Kortizon tedavisi görürken, kortizonun olumsuz etkilerinden korunmak için dikkat edilmesi gereken konular vardır. Kortizon tedavisi gören kişi beslenme ve yaşam şartlarına dikkat etmelidir.

Kortizonun yan etkilerinden korunmak için dikkat edilmesi gerekenler:

- Tuz tüketimi azaltılmalı

-Düzenli egzersiz yapılmalı ve hareketsizlikten kaçınılmalıdır.

-Sigara ve alkolden uzak durulmalı

- Karbonhidrat tüketimi azaltılmalı

-Sebze ve protein tüketimi arttırılmalı

- Su tüketimi arttırılmalı

-Şekerli ve asitli gıdalardan uzak durulmalı

-Enfeksiyonlardan korunmalı

-Kalsiyum ve potasyum içeren besinler tüketmeli

-Diğer ilaçlar ile kullanımında mutlaka hekime danışılmalı