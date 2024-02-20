Mevsimsel farklılıklar ruh sağlığını bozuyor: Kış depresyonunu kabullenin

Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:03

Güncelleme: 20.02.2024 - 11:03

Uzman Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya, kış depresyonunun kadınlarda daha sık görüldüğünü belirterek, bu durumu atlatmanın en önemli yollarından birinin doğal güneş ışığından yararlanmak olduğunu ifade etti. Özkaya, mevsimsel değişikliklerin duygu durumunu da etkilediğini vurgulayarak, mevsimsel depresyonun bir türü olduğunu dile getirdi.

Özellikle kış aylarında yaşanan depresyonun, güneş ışığının azalmasıyla serotonin hormonunun azalması ve melatonin hormonunun artmasıyla ilişkilendirildiğini belirten Özkaya, bu durumun kişinin ruh halini olumsuz etkilediğini söyledi. Kadınlarda bu depresyonun daha sık görüldüğünü ancak erkeklerde de yaşandığını belirten Özkaya, özellikle 20'li ve 30'lu yaşlarda sıklıkla karşılaşıldığını ifade etti.

GÜNEŞ IŞIĞININ ÖNEMİ

Ev ve iş ortamlarında doğal güneş ışığı veren ampullerin tercih edilmesinin önemine dikkat çeken Özkaya, enerji yoksunluğu, isteksizlik, konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerle başa çıkmanın yollarını da açıkladı. Sabahları daha erken kalkmak, canlı renkli kıyafetler tercih etmek, düzenli yemek yemek, D vitamini açısından balık tüketmek, dışarı çıkıp yürüyüş yapmak, sosyal aktivitelere katılmak gibi önerilerde bulunan Özkaya, gerektiğinde profesyonel destek almanın da önemine vurgu yaptı.

Kış depresyonunun kabul edilmesi ve bu belirtilerle başa çıkma stratejilerinin uygulanmasının önemine değinen Özkaya, bu sayede kişinin kendini daha dinç hissedeceğini ve daha rahat uyuyabileceğini ifade etti. Ayrıca, kış mevsiminin sosyal aktiviteler için iyi bir fırsat olduğunu da vurguladı.