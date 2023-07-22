Yayınlanma: 22.07.2023 - 16:08

Güncelleme: 22.07.2023 - 16:08

"Mildiyö" veya "mildiyö hastalığı," bitkilerde ortaya çıkan bir hastalıktır. hektas.com.tr'de yer alan habere göre; tarım ile uğraşıyorsanız ve meyve sebze yetiştiriyorsanız, ürünlerinizi hastalıklardan korumak istersiniz. Ürünlerinizi hastalıklardan korumanız için önce hastalıkları tanımalı ve belirtilerini bilmeniz gerekir. Mildiyö hastalığı da sebze meyve yetiştirenlerin duyabileceği hastalıklardan biridir. Bu nedenle mildiyö hastalığı nedir, bu hastalığın belirileri ve nedenleri nelerdir sorularının cevabına sahip olmanız sizin için büyük bir avantaj olacaktır. Peki, Mildiyö nedir, neden olur? Mildiyö'nün tedavisi var mı? Sebzelerde Mildiyö'nün ilacı nedir?

MİLDİYÖ NEDİR?

Sebzelerde görülen bu hastalık, peronospora farinosa isimlibir çeşit mantarın sebep olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık, yeşil yapraklara yerleşerek kendini gösterir ve daha sonrasında meyve ve sebzelerin tüm kısımlarına yayılır. Hastalık tespit edilip ilaçlanmaya başlanmadığında bu hastalık civarındaki diğer ürünlere de bulaşarak büyük kayıplar vermenize yol açabilir.

MİLDİYÖ NEDEN OLUR?

Bu hastalık, bir çeşit mantarın üremesi ile sebze ve meyvelerde kendini gösterir. Bu zararlı organizma, kendini kış boyu bitkilerin yumru kısımlarında saklayarak koruyabilir ve havaların ısınması ile yeşil yapraklara yerleşir. Canlı bir bitkiye ihtiyaç duyan bu mantar, bitkiye zarar vererek sayısını arttırır ve rüzgar gibi etmenler yardımı ile hızla yayılabilir.

SEBZELERDE MİLDİYÖ NASIL ANLAŞILIR?

Tarım alanınızda bu hastalığın görülmesi oldukça tehlikeli olabilir. Erken müdahale edildiğinde asmada mildiyö hastalığının verdiği zarar minimum düzeye indirilebilirken müdahale etmek için geç kalındığında hem hastalık fazla yayılır hem de büyük miktarlarda ekonomik kayıplara yol açabilir. En sık görülen çeşitlerinden biri domates mildiyösü olur. Bu hastalık domatesin yapraklarında ve gövdesinin üst kısımlarında lekeler ile kendini gösterir. Daha sonrasında bu lekeler domatesin kendisine ilerleyerek üzerinde kahverengi lekelerin oluşmasına yol açar. Domateste bu hastalık, domatese yanık bir görüntü kazandırarak onu kurutur ve domatesin yenmesinin önüne geçer. Mercimekte mildiyö de aynı şekilde yapraklarda sarımsı, daha sonrasında kahverengine dönen lekeler ile kendini gösterir. Sıcaklık ve nem ile bu lekeler baklagile zarar vermek ile birlikte bağda hızla yayılabilir. Ayçiçeğinde mildiyö hastalığı da uygun hava koşullarında yaygın bir şekilde görülebilir. Yaprakların özellikle damar bölümlerinde belirgin bir renk değişimi oluşur.

Kabakgillerde çokça görülebilen bu hastalık kavun ve salatalıkta da karşınıza çıkabilir. Kavunda mildiyö hastalığı diğer sebzelerde olduğu gibi yapraklardaki sarımsı lekelerden anlaşılabilir. Bu lekelerin zamanla koyulaştığını ve müdahale edilmediğinde yaprağa ve sebzeye zarar verdiğini görebilirsiniz. Biber ve lahana mildiyösü de çokça görülen tarım hastalıklarındandır ve ürünlerin tamamına zarar verebilecek kadar tehlikeli olabilir. Bu hastalık pek çok farklı bitkide görülebilir. Örneğin gülde hastalık oluştuğunda yaprakların döküldüğü, çiçeğin sapında kıvrılmalar ve lekeler oluştuğu görülebilir.

MİLDİYÖ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bağda bu hastalık ile mücadele veriyorsanız mutlaka erken müdahalede bulunmalısınız. Bu hastalık için mücadele erken ele alındığında daha kolay bir şekilde çözüme kavuşturulabilir. Tedavi için uygun ilaçlar hastalığın belirtilerinin görülmeye başlandığı yapraklarda kullanılmalı, eğer hastalık kendini tekrarlıyorsa belirtilerin görülmesi beklenmemelidir. Bu hastalığın ilacı, uyguladığınız ürüne ve hastalığın şiddetine göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin patateste mildiyö ilaçları ile gül için geliştirilen ilaçlar farklı bileşenlerden oluşabilir. Bu hastalık için kullanılan ilaçlar genellikle 7 ila 14 gün aralığında uygulanır ve sıcaklığın 15 16 derece civarında olması ideal koşulu sağlamaktadır. Eğer tarım ile uğraşıyorsanız, ancak bitkilerinizde herhangi bir belirtiye rastlamadıysanız bitkilerinizde, tarlanızda veya civarınızdaki diğer tarlalarda hastalık belirtisi görülmesini beklemeniz sizin ve ürünleriniz açısından daha uygun olacaktır.