Okul menülerine dikkat: Karbonhidrat ağırlıklı olmamalı!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:45

Güncelleme: 25.09.2023 - 09:45

Çocuk ve gençlere mutlaka kahvaltı alışkanlığının kazandırılması gerektiğine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, okullarda tüketilen yemekler ve kahvaltı alışkanlığı ile ilgili konuştu. Koçan, "Mümkünse kahvaltının aile üyeleriyle birlikte yapılması ve hafta sonları da tüm aile bireylerinin katıldığı sabah kahvaltılarının organize edilmesi alışkanlığın kazandırılmasında yarar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

ANNE BABA ÖRNEK ALINIYOR

Çocukların, anne babanın beslenme alışkanlıklarını örnek aldığını söyleyen Koçan, "Evde mutlaka düzenli olarak üç öğün yemek alışkanlığı olmasına özen gösterilmeli. Ailece masaya oturmak ve yemek saatlerinin planlanması da ilk adım olabilir. Ayrıca, fastfood beslenme tarzından kaçınmak, abur-cubur gibi sağlıksız gıda alımının kısıtlanması da önem taşıyor. Çocuklar sağlıklı besin tüketimine örnek olunarak özendirilmeli" diye konuştu.

SAĞLIKLI BİR KAHVALTIDA OLMASI GEREKENLER

Kahvaltının çocuklarda ve gençlerde hem fiziksel büyüme hem de mental gelişim açısından önem taşıdığını belirten uzmanlar sağlıklı bir kahvaltının içeriğinde mutlaka peynir, yumurta, süt gibi protein kaynaklarına yer vermek gerekitiğini belirtiyor. Ayrıca, lif kaynağı olarak taze sebze, meyve, kaliteli yağ kaynağı olarak zeytin ve ceviz de tercih edilecek ürünler arasında yer alıyor. Kahvaltı sevmeyen çocuklar için, tost, süt-müsli-meyve-kuruyemiş şeklinde alternatif öğünler de çözüm olabiliyor.

"EĞİTİMCİLERE GÖREV DÜŞÜYOR"

Çocuklarda doygunluk sağlamak ve enerji açığını gidermek için oluşturulan okul menülerinde ise eğitimcilere görev düştüğüne değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, "Menülerin tüm besin ögelerini yeterli ve dengeli bir şekilde içermesi, tek tip pilav-makarna-mantı-pizza gibi karbonhidrat yönünden zengin olmamasına özen göstermek gerekiyor. Ayrıca mutlaka yaş gurubuna yönelik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak menülerin bir diyetisyen iş birliği ile planlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.