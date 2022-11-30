Potasyum eksikliği neden olur? Nelere dikkat edilmeli?

30 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Potasyum vücudumuz için elzem mineraller arasında yer alır. Diğer mineraller kadar adını sık duymasak da, sinir iletimi, kas kasılması ve düzenlenmesi, vücut sıvı dengesi gibi önemli görevleri vardır. Ayrıca kalp ritim düzeni ve böbrek taşlarını önlemede de rol aldığı bilinmektedir.

Diyetisyen Elif Kübra Bostancı, potasyum eksikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bostancı'nın açıklamaları şöyle:

Sağlıklı bir bireyin diyetle 4.600 miligram potasyum alması gerekmektedir. Bu gereksinim sporcularda, yüksek tansiyon hastalarında, böbrek taşı ve osteoporozu bulunan bireylerde değişmektedir.

Potasyum eksikliği (hipokalemi) nedir? Neden oluşur?

Kusma, diyare gibi sıvı atımının çok olduğu durumlarda, diüretik ilaç kullanımlarında ve böbrek fonksiyon bozukluklarında potasyum eksikliği oluşur. Potasyumdan fakir beslenmek potasyum eksikliğine neden olmaktadır.

Kan potasyum seviyesinin 3.4mEq/L altında düşmesi potasyum eksikliği yani hipokalemi olarak kabul edilir.

Yapılan son araştırmalar:

*Kas krampları, kronik yorgunluk, depresyon, osteoporoz gibi hastalıkların düşük potasyum kaynaklı olabileceğini göstermektedir.

*Regl dönemlerinde ise potasyumdan zengin beslenmek kramp ve ağırlara iyi geldiği bilinmektedir.

*Potasyum eksikliğinin en iyi çözümü diyetle potasyum alımını artırmaktır.

Potasyumdan zengin besinler nelerdir?

*Tatlı patates, muz, yoğurt, portakal, kivi, mantar, avokado, ananas ve muz potasyumdan zengindir.

*Barbunya, fasulye ve mercimek gibi kuru baklagiller potasyumdan zengindir.

*Sağlıklı bir birey yeterli ve dengeli beslendiği takdirde günlük ihtiyacı olan potasyumu alabilmektedir.