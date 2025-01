Rahim ağzı kanseri sadece kadınları etkilemiyor, erkekler de aşılanmalı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 11:29

Güncelleme: 27.01.2025 - 11:29

Rahim ağzı kanseri, Türkiye’deki kadınların beşinci sıradaki ölüm nedenleri arasında yer alırken, dünya genelinde de dördüncü sıradadır. Prof. Dr. Sibel Özler, rahim ağzı kanserinin erken teşhisle önlenebilir bir hastalık olduğunu belirtti. Özler, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal tarama programıyla, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınların her 5 yılda bir Pap Smear testiyle tarandığını, bu testin HPV genotiplemesiyle birlikte yapıldığını açıkladı.

Prof. Dr. Özler, "Rahim ağzı kanserinin en sık nedeni olan HPV virüsüne karşı bir aşı bulunmaktadır. 2006 yılında onaylanan bu aşı, 9 ile 65 yaş arasındaki her kadına uygulanabilir. 9 ile 65 yaş arasındaki kız çocuklarına toplamda 2 doz aşı yapılırken, 15 ile 65 yaş arasındaki kadınlara ise toplamda 3 doz aşı yapılmaktadır. Bu aşı, rahim ağzı hastalıklarına karşı yüzde 99,9 koruyuculuk sağlamaktadır," dedi.

RAHİM AĞZI KANSERİ SADECE KADINLARDA GÖRÜLMÜYOR

Prof. Dr. Sibel Özler, rahim ağzı kanserinin sadece kadınları etkilemediğine de dikkat çekti. "Bu hastalık vajina, anal kanser ve erkeklerde penis kanserine de yol açabilir. Dolayısıyla erkeklerin de aşılanması gerekmektedir," diyen Özler, dünya literatüründe ve Türkiye’de aşılama prosedürlerinin erkekleri de kapsadığını belirtti. Ayrıca, cinsel ilişki sonrası meydana gelen kanamaların, kadınlarda rahim ağzı kanserinin önemli klinik bulgularından biri olduğunu ve bu durumlarda mutlaka Pap Smear testiyle doğrulama yapılması gerektiğini vurguladı.

KADINLAR RUTİN KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEMELİ

Prof. Dr. Özler, rahim ağzı kanserine bağlı ölüm oranlarının yüksek olduğunu belirtti. "Türkiye’de rahim ağzı kanseri tanısı konulan her 7 kadından 4’ü, tedaviye başlamadıkları takdirde 1 yıl içinde hayatını kaybetmektedir. Bu yüzden her kadının rutin kontrollerini yaptırması büyük önem taşımaktadır," dedi. Özler, özellikle ilk cinsel ilişki sonrasında yaklaşık 3 yıl içinde, rahim ağzı kanseri için tarama testi ve Pap Smear testine başlanması gerektiğini, 21 ile 65 yaş arasındaki kadınların ise her 5 yılda bir HPV genotiplemesi ve Pap Smear testi yaptırması gerektiğini söyledi. Eğer HPV testi yapılmazsa, her 3 yılda bir Pap Smear testi yapılmasının uygun olduğunu belirtti.