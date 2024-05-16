Randevu bulamayan acile yükleniyor

Yayınlanma: 16.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2024 - 04:00

Acil servislerde sekiz saatin üzerinde bekleyen hasta sayısı ise yaklaşık 6 milyona tekabül ediyor. Türkiye, hekime veya sağlık birimine başvuru oranında Avrupa’da birinci, acile başvuru oranında ise dünya birincisi. Bakanlık, hastanelerdeki yoğunluğu “acil servislerin gereksiz kullanımı” olarak yorumlasa da sağlık emekçileri, sağlık hizmetlerindeki yetersizliğe dikkat çekiyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, temel sorunun, yurttaşların poliklinik hizmetlerine ulaşamaması olduğunun altını çizdi. Yalçınkaya, “Bunun birinci nedeni; sağlık emekçisi sayısının yetersizliği ve bununla bağlantılı randevu sorunu, ikincisi de artan yoksullaşma ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tekrarlayan başvurular” ifadelerini kullandı.



Yalçınkaya, “Şehir merkezlerinde mantar gibi türeyen özel hastanelerin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ayaktan başvurularının yüzde 5’i kadar hastayı ücretsiz bakması kararının alması gerekiyor” dedi.





