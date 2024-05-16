Randevu bulamayan acile yükleniyor
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 2023’te hastanelerin acil servislerine başvuru sayısı 150 milyonu aştı.
Acil servislerde sekiz saatin üzerinde bekleyen hasta sayısı ise yaklaşık 6 milyona tekabül ediyor. Türkiye, hekime veya sağlık birimine başvuru oranında Avrupa’da birinci, acile başvuru oranında ise dünya birincisi. Bakanlık, hastanelerdeki yoğunluğu “acil servislerin gereksiz kullanımı” olarak yorumlasa da sağlık emekçileri, sağlık hizmetlerindeki yetersizliğe dikkat çekiyor.
Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES) İşyeri
Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya,
temel sorunun, yurttaşların
poliklinik hizmetlerine
ulaşamaması olduğunun
altını çizdi. Yalçınkaya,
“Bunun birinci nedeni; sağlık
emekçisi sayısının yetersizliği
ve bununla bağlantılı
randevu sorunu, ikincisi de
artan yoksullaşma ve sağlık
hizmetlerinin yetersizliği
nedeniyle tekrarlayan
başvurular” ifadelerini
kullandı.
Yalçınkaya, “Şehir
merkezlerinde mantar gibi
türeyen özel hastanelerin,
Merkezi Hekim Randevu
Sistemi (MHRS) üzerinden
ayaktan başvurularının yüzde
5’i kadar hastayı ücretsiz
bakması kararının alması
gerekiyor” dedi.
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