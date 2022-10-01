Sağlık hizmetlerinde kamunun 131 milyon TL alacağı olduğu ortaya çıktı

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’nı 2018’den beri uyardığı yabancı uyruklu kişilere verilen sağlık hizmetlerinden doğan alacakların tahsis edilememesi sorunu bu yıl da çözülemedi. Bakanlığın son yayımlanan raporunda kamunun bu kapsamdaki alacaklarının 131 milyon 378 bin 868 TL’ye yükseldiği belirtildi. Raporda alacakları takip edecek bir kontrol mekanizmasının olmadığına da dikkat çekildi.

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’nı ilk kez 2018’de uyardığı, “yabancılara verilen sağlık hizmetlerinden doğan alacakların takip edilmemesi” sorunu, aradan geçen dört yılda çözülemedi. 2020’de 70 milyon TL’yi geçen alacaklar, 2021’de 131 milyon 378 bin 868 TL’ye yükseldi.

ZAMANAŞIMI UYARISI

Geçen yılki denetim raporunda bakanlığı üç yıldır uyardığını anımsatan Sayıştay, “Alacağın takip ve tahsilinin yapılması ve zamanaşımı nedeniyle oluşacak kamu zararı riskinin giderilmesi için kontrol mekanizması kurulmalı” uyarısını bu sene de yineledi.

Raporda bu sene yabancılardan tahsil edilebilen miktarın önceki seneden de az olduğuna dikkat çekilerek, “2021’de tahsilatın tahakkuka oranı yüzde 41.29 olarak gerçekleşmiştir. 2020’de ise bu oran yüzde 45.03 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 112 ambulans hizmeti sunulan yabancılardan kimlik tespiti yapılamayanlara fatura düzenlenemediği için ilgili tutarın tahakkuk kaydı yapılmamaktadır” bilgisi paylaşıldı.