Soğuk hava mikropları öldürür mü? Uzmanı yanıtladı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:48

Güncelleme: 07.02.2025 - 11:48

Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişinin aklına ‘Mikroplar kırılır mı, hastalıklar azalır mı?’ sorusu geliyor. Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kar yağışı ve soğuk havanın bazı mikropların yayılmasını yavaşlatabileceğini ancak tamamen yok etmeyeceğini belirten Yılmaz, "Özellikle grip, nezle ve Covid-19 gibi solunum yolu hastalıklarına neden olan virüsler, soğuk havada daha uzun süre canlı kalabilir. Ancak açık havada bulunan bazı bakteri ve virüsler düşük sıcaklıklarda etkisiz hale gelebilir" dedi.

VİRÜSLERİN ARTMASININ SEBEBİ KAPALI ORTAMLARDA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRMEK

Hastalıklardaki artışın asıl nedeninin soğuk hava değil, kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yılmaz, "Kış aylarında insanlar daha çok kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlarda bulunuyor. Bu da virüslerin ve bakterilerin yayılmasını kolaylaştırıyor. Kar yağışı ve soğuk hava tek başına mikropları öldürmez, ancak açık havada bulaş riskini azaltabilir" ifadelerini kullandı.

GRİP VİRÜSÜ SOĞUK HAVALARDA DAHA DAYANIKLI HALE GELİYOR

Özellikle influenza (grip) virüsünün düşük sıcaklıklarda daha dayanıklı hale geldiğine dikkat çeken Yılmaz, "Soğuk havada burun mukozamız kurur ve bağışıklık sistemimiz zayıflayabilir. Bu durum, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırır" dedi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK ÖNEMLİ

Hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini belirten Yılmaz, "Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli uyku ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca kapalı ortamların sık sık havalandırılması ve kalabalık alanlardan mümkün olduğunca kaçınılması da önemlidir. Sonuç olarak, kar yağışının mikropları tamamen öldürdüğüne dair yaygın inanış doğru değil. Ancak açık havada vakit geçirmek ve hijyen kurallarına dikkat etmek, hastalıklardan korunmada önemli bir rol oynar" şeklinde konuştu.