Tavuk ve yumurtada doğru bilinen yanlışlar: Tavuklar neden 42 günde büyüyor?

Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:46

Güncelleme: 30.04.2025 - 11:46

Tüketimi her geçen gün artan tavuk eti ve yumurtasına yönelik bazı iddialar, halk arasında kafa karışıklığına neden olabiliyor. Hormon kullanımı, GDO'lu yemlerin etkisi, pişme süresi, yumurta rengi ve içeriği gibi konular hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Canan Kop Bozbay, toplum sağlığını korumak adına bilimsel veriler ışığında doğru bilgiye ulaşmanın önemine dikkat çekti.

"HORMON KULLANIMI HEM YASAK HEM DE TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"

Tavuklarda hormon kullanıldığına dair iddiaların bilimsel temeli olmadığını vurgulayan Bozbay, “Türkiye’de tavuklara hormon verilmesi hem yasal olarak yasaktır hem de teknik olarak mümkün değildir. Hormonlar etkili olabilmek için her gün enjekte edilmelidir, bu da pratikte uygulanamaz ve maliyetlidir. Ayrıca hormonlu yem kullanımı da etkisizdir çünkü bu moleküller sindirimde parçalanır. Etlik piliçlerin hızlı büyümesi, genetik ıslah, dengeli besleme ve kontrollü çevresel koşullar sayesinde mümkündür” dedi.

ANTİBİYOTİK SADECE TEDAVİ AMAÇLI KULLANILABİLİR

Antibiyotiklerin büyütme amacıyla kullanımının da yasak olduğunu belirten Bozbay, bu ilaçların yalnızca veteriner hekim kontrolünde ve hastalık tedavisinde uygulanabileceğini, ardından da “bekleme süresi” boyunca bu hayvanlardan elde edilen ürünlerin tüketime sunulmadığını söyledi.

GDO’LU YEMLER ÜRÜNE GEÇMEZ

Tavuklara verilen yemlerde GDO’lu hammaddelerin kullanılmasının sağlık açısından bir risk oluşturmadığını vurgulayan Bozbay, “GDO’lu yemlerle beslenen tavukların etinde veya yumurtasında GDO bulunmaz. Sindirim sisteminde bu moleküller parçalanır. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, bu ürünlerin insan sağlığı için risk oluşturmadığını açıkça ifade etmektedir” dedi.

TAVUKLAR NEDEN 42 GÜNDE BÜYÜYOR?

“Tavuklar çok hızlı büyüyor, bu doğal mı?” sorusuna da yanıt veren Bozbay, bu durumun tamamen genetik seleksiyon ve bilimsel yetiştiricilik uygulamalarının sonucu olduğunu ifade etti. “1950’lerden bu yana yapılan ıslah çalışmaları sayesinde tavuklar daha hızlı büyüyor ve yemden daha iyi yararlanıyor. Çevresel koşullar da titizlikle yönetiliyor” dedi.

TAVUK ETİ NEDEN HIZLI PİŞİYOR?

Tavuk etinin eskisine göre daha kısa sürede piştiğine dair gözlemleri değerlendiren Bozbay, “Bugünkü etlik piliçler genç yaşta kesildiğinden, bağ dokuları daha yumuşak ve su içerikleri daha yüksektir. Bu da daha çabuk pişmelerine neden olur” açıklamasında bulundu.

YUMURTANIN RENGİ BESİN DEĞERİNİ GÖSTERMEZ

Yumurta kabuğunun beyaz ya da kahverengi olmasının besin değeri açısından bir fark yaratmadığını ifade eden Bozbay, “Kabuk rengi tamamen genetik faktörlere bağlıdır. Yumurta sarısının rengi ise yemdeki karotenoid miktarına göre değişir. Sarının koyuluğu besin değeriyle doğrudan ilişkili değildir, sadece görsel bir farktır” dedi.

YUMURTADA KAN LEKESİ VE ŞALAZ ZARARLI DEĞİL

Yumurtada bazen görülen kan lekesi ya da ipliksi yapılar hakkında da bilgi veren Bozbay, bunların doğal oluşumlar olduğunu, döllenme ya da bozulmayla ilgisinin bulunmadığını vurguladı. “Yumurtanın içindeki beyaz ipliksi yapı (şalaz), sarıyı ortada sabitleyen doğal bir yapıdır ve tazeliğin göstergesidir” diye konuştu.

ORGANİK YUMURTA DAHA MI BESLEYİCİ?

Organik ya da serbest gezen tavukların yumurtasının daha besleyici olup olmadığı sorusuna da değinen Bozbay, “Bu tür üretim sistemlerinde bazı besin öğeleri değişebilir; örneğin omega-3 ya da bazı vitamin oranları artabilir. Ancak temel protein ve enerji değerlerinde büyük farklılık yoktur. Besin kalitesinden ziyade tüketici tercihi devreye girer” dedi.