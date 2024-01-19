Uzmanı açıkladı...Telefonlar kaygıyı ve depresifliği tetikliyor !

Yayınlanma: 19.01.2024 - 16:01

Güncelleme: 19.01.2024 - 16:01

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre cep telefonlarıyla çok fazla ilgilenmek ya da sosyal medyaya çok fazla vakit ayırmak yüksek seviye depresyon ve anksiyeteye maruz kalma ihtimalini artırdığı ortaya çıktı. Özellikle telefonların bu kadar yaygın kullanılmasını sağlayan sosyal medya platformları göründüğü kadar masum değil !

Cep telefonlarına ayrılan süre ve sosyal medya kullanımı artıkça aslında ruh sağlığı ile ilgili problemlerin gündeme gelmesi kaçınılmaz bir son haline gelmektedir. Sosyal medya platformları genel olarak kullanıcıları ekran başında tutmayı hedefleyen bir tasarıma sahiptir, hızla değişen dinamikler, bir sonraki içerik hakkında heyecan uyandıran yapısı ile birçok insan günde ortalama 2,5 saatini sosyal medyaya ayırmış oluyor ve bu zaman dilimi her geçen gün daha da artış göstermektedir. Biliyoruz ki ergenlik döneminde yer alan bireyler telefon ve sosyal medyaya ayırdıkları süre neredeyse uyanık kaldıkları süre için 3’de 1 oranında ciddi bir yere sahip.

"CEP TELEFONLARI RUH SAĞLIĞINI KÖTÜ ETKİLİYOR"

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız,''Kişiler cep telefonu ve sosyal medyaya ayırdıkları zaman dilimini her zaman minimum seviye de tutmaya çalışmalı, cep telefonlarına ayrılan fazla sürenin ruh sağlığı açısından olumsuz sonuçları olabileceğini bilmeleri gerekir. Kişiler, sosyalleşmek ve eğlenmek amacıyla telefon kullanmaktan ziyade fiziksel olarak sosyalleşebilmeyi ve eğlenmeyi tercih etmelidir. Katılım sağlayabilecekleri kişiyi eğlendirecek hobi ve aktiviteler edinmeleri yararlı olabilmektedir.'' dedi.