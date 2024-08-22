Uzmanı paylaştı: Dişlerde sararmaya neden olan 'en yaygın' hata

Yayınlanma: 22.08.2024 - 14:10

Güncelleme: 22.08.2024 - 14:11

Dişlerinizi temiz ve sağlıklı tutmak çaba ve zaman gerektirir. Uzmanlar, günde iki kez, her seferinde iki dakika fırçalamanızı tavsiye etmektedir.

Sabah nefesinin istenmeyen kokusundan veya yemek sonrası yiyecek parçacıklarından kurtulmak güzel bir duygudur ve dişlerinizi düzenli bir şekilde fırçalamak elbette çürüklere yakalanma veya diş eti sorunlarıyla karşılaşma olasılığınızı da azaltır.

Ancak görünüşe göre, çok fazla insanın yaptığı ve ağız sağlığına mal olabilecek son derece temel bir hata var...

DİŞ FIRÇANIZIN KULLANIM ÖMRÜ

Uzmanlara göre, pek çok insan diş fırçasının kullanım ömrü hakkında net bir fikre sahip değil.

İngiltere'deki Chelsea Dental Clinic'te çalışan bir diş hijyenisti, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, diş fırçanızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini ve bunun diş sağlığına etkilerini şu sözlerle açıkladı:

“İster elektrikli ister manuel olsun, fırça başlığınızı en az üç ayda bir değiştirmeniz gerekir. Fırçanızı değiştirmeniz gerekip gerekmediğini anlamanın en iyi yolu, fırçanızı yukarı kaldırmak ve arkadan baktığınızda kılların dışarı doğru çıkıp çıkmadığını görmektir. Bu durum, yeni bir başlığa ihtiyacınız olduğu anlamına gelir...”

Ayrıca, fırçanız olması gerekenden çok daha çabuk aşınıyorsa, bu da çok sert fırçaladığınız anlamına gelebilir.

KURALA UYMAZSANIZ NE OLUR?

Uzmanlara göre, diş fırçanızla çok sert fırçalıyorsanız, bu diş minesi kaybına yol açabilir, bu da dişlerinizin daha sarı görünmesine veya diş çekilmesine neden olabilir. Bu durumda dişleriniz olduğundan daha sarı görünür.

Aşınan mine, dişlerinizi sadece sarı bir tonda göstermekle kalmaz, aynı zamanda farklı sıcaklıklara karşı da daha hassas hale getirir.

İngiltere yüksek sağlık otoritesi NHS'ye göre, sözünü ettiğimiz bu üç aylık kurala sadık kalmalısınız, çünkü araştırmalar, diş fırçalarının bu süreden sonra plağı çıkarmada daha az etkili olduğunu gösteriyor, bu da kötü parçacıkların bir kısmını geride bıraktığınız anlamına geliyor.

DİŞ BEYAZLATMA YÖNTEMLERİ

Sağlıklı diş beyazlatma yöntemleri, diş minesine zarar vermeden dişlerin rengini açmaya yönelik uygulamalardır.

İşte, onlardan bazıları:

Diş Hekimi Kontrolünde Beyazlatma:

Profesyonel Beyazlatma: Diş hekiminiz tarafından ofis ortamında uygulanan bu yöntem, genellikle en etkili ve güvenli sonuçları verir. Yüksek konsantrasyonlu beyazlatıcı jeller ve ışık teknolojisi kullanılır.

Evde Beyazlatma Kitleri: Diş hekiminizden temin edebileceğiniz bu kitler, size özel hazırlanan plaklar ve beyazlatıcı jel içerir. Evde düzenli kullanım ile birkaç hafta içinde etkili sonuçlar alınabilir.

Diş Macunları ve Beyazlatıcı Ürünler:

Beyazlatıcı Diş Macunları: Dişlerdeki yüzey lekelerini çıkarmaya yardımcı olabilir. Ancak bu ürünler genellikle derin lekelerde etkili değildir.

Beyazlatıcı Bantlar: Evde kullanılabilecek, diş yüzeyine yapıştırılan beyazlatıcı bantlar, düzenli kullanımda sonuç verebilir. Ancak hassasiyet yapabileceği için dikkatli kullanılmalıdır.

Doğal Yöntemler:

Karbonat ve Limon: Diş minesine zarar vermemek için dikkatli kullanılması gereken bu karışım, fazla kullanılmamalıdır. Haftada bir kez gibi sınırlı kullanımlarda etkili olabilir.

Hindistancevizi Yağıyla Gargara: Antibakteriyel özellikleriyle bilinen hindistancevizi yağı, dişlerde plak oluşumunu azaltabilir ve zamanla beyazlatıcı bir etki gösterebilir.

Elma Sirkesi: Seyreltilmiş elma sirkesi, doğal bir beyazlatıcı olarak kullanılabilir. Ancak asidik yapısı nedeniyle düzenli kullanım önerilmez.

Düzenli Ağız Bakımı:

Diş İpi Kullanımı ve Düzenli Fırçalama: Diş ipi kullanımı, diş aralarında kalan plakları temizleyerek diş renginin korunmasına yardımcı olur. Günde en az iki kez diş fırçalamak da önemlidir.

Düzenli Diş Hekimi Kontrolleri: Altı ayda bir diş hekimi ziyareti, dişlerin sağlıklı ve beyaz kalmasına yardımcı olur.

Editörün notu:

Bu yöntemler dişlerinizi beyazlatırken sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Ancak, diş minesine zarar vermemek için bu yöntemleri dikkatli ve bilinçli bir şekilde uygulamak önemlidir.

En önemlisi de seçeceğiniz yönteme kendiniz karar vermek yerine, uzman bir diş doktorundan yardım almaktır.