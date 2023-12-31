Uzmanı yeni yılda nasıl beslenilmesi gerektiğini açıkladı

Yayınlanma: 31.12.2023 - 10:30

Güncelleme: 31.12.2023 - 10:42

Diyetisyen Çağrı Yüksel, yeni yılın ilk gününde sağlıklı beslenme alışkanlıklarına odaklanmanın, vücudu enerjik ve sağlıklı bir şekilde başlatmanın önemine dikkat çekiyor.

"Yılbaşı sabahında sağlıklı beslenme alışkanlıklarına odaklanmak, vücudun yeni bir yıla enerjik ve sağlıklı bir şekilde başlamasına yardımcı olabilir" diyor Yüksel. İşte, yeni yılın ilk gününde beslenmede dikkat edilmesi gereken bazı öneriler:

Erken Başlangıç ve Egzersiz: Güne erken başlamak, geceki eğlencenin yorgunluğunu uykuyla kapatmamak önemli. Hafif ve dengeli bir kahvaltı sonrasında hareket etmek, enerji seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir. Yarım saatlik egzersiz, günü dengede tutabilir. Tuzsuz ve Hafif Besinler: Yılbaşı gecesi tüketilen besin ve içeceklerin enerji, karbonhidrat ve tuz içeriğini göz önünde bulundurmak önemli. Tuzsuz ve hafif besinlerle yeterli öğünler oluşturmak, aç kalmadan beslenmeye yardımcı olabilir. Bol Yeşillik ve Az Yağlı Proteinler: Yılın ilk gününde bol yeşillikli salatalar, az yağlı hayvansal proteinler (yumurta, balık), mevsime uygun meyvelerle dengeli öğünler oluşturmak sağlıklı bir başlangıç sağlar. Su Tüketimini Dengelemek: Yılbaşı gecesi alınan karbonhidrat ve tuz içeren besinler vücudu su tutabilir. Su tüketimini dengeleyerek vücuttaki su dengesini sağlamak önemli. Bitki Çayları ve Kafeinden Kaçınma: Rezene, anason, melisa, papatya gibi bitki çayları mideyi rahatlatabilir. Kafeinli içeceklerden uzak durmak da önerilir. Yavaş ve İyi Çiğneme: Yemeklerinizi yavaş ve iyice çiğneyerek tüketmek, sohbet eşliğinde keyifli bir yemek deneyimi sunabilir. Sağlıklı bir başlangıç, yeni yılda sağlıklı alışkanlıkların temelini atmanıza yardımcı olabilir.

Yeni yılda sağlıklı bir başlangıç yapmak için bu önerilere dikkat etmek, vücudunuzu dengelemek ve enerjinizi artırmak adına önemli bir adım olabilir.