Uzmanından diyabet uyarısı: Kontrol altında tutulmazsa ölüme yol açabilir
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Doç. Dr. Türkan Mete, “Diyabet sık görülen, kontrol altında tutulmazsa erken yaşta ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme yol açan, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur" dedi.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Doç. Dr. Türkan Mete ile Beslenme ve Diyetisyen Uzm. Tuğçe Yılmaz, Dünya Diyabet Günü’nde özel bir şirkete bilgilendirmede bulundu.
Diyabetin tanımı ve belirtileri hakkında açıklamalarda bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Türkan Mete ile Dyt. Tuğçe Yılmaz, diyabet konulu sunum yaptı.
"UYGUN ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLMELİ"
Diyabetin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Türkan Mete, şöyle konuştu;
“Diyabet sık görülen, kontrol altında tutulmazsa erken yaşta ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme yol açan, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Bununla birlikte etkin yönetildiğinde normal yaşam kalitesi ve yaşam süresi sağlanabilir. Bu nedenle hastalığın önlenmesi için çaba harcanması, erken tanı konması ve uygun bir şekilde tedavi edilmesi gereklidir.
Diyabetin en önemli belirtileri ağız kuruluğu, susama hissi, çok su içme, çok ve sık idrar yapma, gece idrara çıkma, halsizlik, yorgunluk, sık acıkma, çok yemek yemeye rağmen kilo kaybıdır. Ciltte kuruma ve kaşıntı, bulanık görme, deri ve idrar yolu enfeksiyonları, vajinal kaşıntı, tekrarlayan mantar enfeksiyonları, yaraların geç iyileşmesi, ayaklarda, bazen de ellerde, hissizlik veya uyuşma, karıncalanma görülebilir.
Bazı hastalar kan glikozu çok yükseldiğinde ve ciddi bulgularla hastaneye başvurabilir.”
Diyabet hastalığının
tedavisinin en önemli temelinin sağlıklı beslenmek olduğunun altını çizen Dyt.
Tuğçe Yılmaz ise “Kişiye göre hazırlanmış bir beslenme programı diyabetlilerin
sağlıklı ve kaliteli bir yaşam tarzı gösterebilmeleri için tedavinin temelini
oluşturmaktadır. Bu sayede diyabetin retinopati, nöropati, diyabetik ayak gibi
komplikasyonlarından korunabilir" şeklinde konuştu.
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