Uzmanından korkutan uyarı: 'Stresi yönetemezseniz sağlığınız tehlikede'

Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:32

Güncelleme: 02.08.2024 - 11:32

Doç. Dr. Aykut, stres oluşturan durumların kişinin algısına bağlı olarak farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtti. "Kişinin yaşadığı stres düzeyi, stres kaynağını algılama şekline göre değişiklik gösterebilir. Bireyin, mücadele edebilme gücünü aşan yüksek düzeyde ve/veya uzun süreli (kronik) stres durumuna maruz kalması, organizmanın dengesinin (homeostazis) bozulmasına neden olur" dedi.

STRESİN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ

Stresin sağlık ve gelişim için gerekli bir uyarıcı olduğunu vurgulayan Aykut, "Stres, Latince’de ‘estrictia’ kelimesinden türemiş olup ‘zorlanma, gerilme ve baskı’ anlamına gelmektedir. Olumsuz anlamda kullanılmakla birlikte stres; ruhsal ve bedensel sağlık açısından bir uyarı, bir tehlike işareti olarak da etki eden normal ve gerekli bir süreçtir" diye konuştu. Aykut, optimum düzeyde stresin motivasyon sağladığını ve problem çözme yeteneğini artırdığını ifade etti.

KRONİK STRES VE SAĞLIK PROBLEMLERİ

Günlük yaşamda sık maruz kalınan stresin etkili şekilde yönetilememesinin sağlık problemlerini artırdığını belirten Aykut, "Stres yönetimi yeterli şekilde yapılamayan bireylerde artan stres hormonları nedeniyle midede ülser, damar sertliği, hipertansiyon ve kalp krizi gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Ayrıca bağışıklık sisteminde yavaşlama, enfeksiyonlara yatkınlık, inme ve diyabet gibi kronik hastalıklar da gelişebilir" dedi. Stresin kanser gelişiminde de rol oynayabileceğini söyleyen Aykut, stres hormonlarının kanser hücrelerinin çoğalmasını artırdığını ve kanserin yayılımını hızlandırdığını belirtti.

STRES YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Stres yönetiminin sağlıklı ve üretken bir yaşamın anahtarı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Aykut, "Etkili stres yönetimi beden sağlığını korumak, verimli ve üretici bir hayat sürdürebilmek için gereklidir. Hafif düzeyde stres varlığı enerjiyi ve verimliliği arttırdığı için stres yönetiminin amacı stresten tümüyle kaçınmak değildir" dedi. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme, fiziksel hareket, solunum egzersizleri, meditasyon, sosyal destek ve etkileşim gibi yöntemlerin etkili stres yönetimi stratejileri arasında olduğunu belirtti.

BİREYSEL FARKLILIKLAR VE STRES YÖNETİMİ

Kişilerin güçlü ve zayıf yönlerinin, stresi algılama biçimlerinin farklı olduğunu ifade eden Aykut, "Kişilerin etkin stres yönetimine yönelik kendileri ve yaşam tarzlarına en uygun yöntemi belirleyip uygulaması, gündelik yaşamda karşılaşılması kaçınılmaz olan stresin neden olduğu hastalıklardan korunmak adına çok önemlidir" dedi.

Doç. Dr. Demet Sağlam Aykut, stresin doğru yönetilmesi halinde sağlıklı bir yaşam sürdürülebileceğini vurgulayarak, strese karşı bilinçli ve etkin stratejiler geliştirmenin önemine dikkat çekti.