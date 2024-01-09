Akdeniz diyetine 5. ödül!

09 Ocak 2024 Salı

Dünyanın en iyi diyeti hangisi dediğinizde kendini kanıtlamış ve yıllardır şampiyonluğu bırakmayan bir diyet programı var. Akdeniz diyeti! Bu haberi verirken gerçekten şükrediyorum. İyi ki diyorum gerçekler ve güzel haberler de var. Hayır hayır! Abartmıyorum! Gerçekten kanıtlanmış bilgi ve uygulanabilir sağlıklı bir beslenme önerisi gibisi yok. Çok dertliyim bu konuda. İşin uzmanı olmayan ama fikri olanlara mı kızayım, bana iyi geldi sen de bu diyetten yap diyene mi şaşırayım, insanların kilo vermek için kendilerini aç bırakmalarına mı üzüleyim? Sağlık bu! En kıymetlisi. Sağlıklı beslenme bedenimizi koruyabilmemiz, sağlıklı yaş almamız için çok önemli. O yüzden amaç ne olursa olsun, zayıflamak, kan şekerini dengelemek, tansiyonu düşürmek, kansere karşı koruyucu beslenmek için bazı doğruları tekrar hatırlayalım. Araştırmalar çok güzel veriler sunuyor. Bir diyet programının yani beslenme modelinizin hem sizin formunuzu koruması hem de organlarınızı koruması lazım. Beyin sağlığından bağırsak sağlığına... Yani demem o ki, bazı diyetler zayıflatır ama hasta edebilir. Uzun vadedeki etkilerine bakıldığında Akdeniz diyeti gerçekten insan sağlığı üzerine olumlu etkilere sahip.

Her yıl ocak ayında tıp uzmanları tarafından sağlığımızı koruyan ve kilo kaybını sağlayabilen en iyi diyet listeleri değerlendiriliyor ve sonuçlar US News & World Report’ta açıklanıyor.

Diyet, beslenme, obezite, gıda psikolojisi, diyabet ve kalp hastalıkları alanında ulusal çapta tanınan 27 uzmandan oluşan bir panel, her diyetle ilgili profillerini inceledi, programlar hakkında kendi bulgularını ekledi ve 40 diyetin her birini yedi kategoride derecelendirdi:

Takip etmek ne kadar kolay

Kısa süreli kilo kaybı sağlama yeteneği

Uzun vadeli kilo kaybı sağlama yeteneği

Besin bütünlüğü

Onun güvenliği

Diyabeti önleme ve yönetme potansiyeli

Kalp hastalığını önleme ve yönetme potansiyeli

Bu başlıklara göre sonuçlar toplandığında “Genel Anlamda En İyi Diyet” ödülü Akdeniz Diyeti’ne verildi. Sağlık için, kolaylık açısından, kalp için diyabet için gibi diğer başlıklarda da Akdeniz diyeti ödülleri topladı. 2. sırada; yine sebze ağırlıklı bir programdan oluşan DASH diyeti, 3. sırada Flexiterian ve 4. sırada ise MİND diyeti yer alıyor. Maalesef ki zayıflama için kullanılan Dukan diyeti ve sağlıklı bağırsak için önerilen GAPS diyeti 40. sırada yerini aldı. Keto diyetleri de sonlarda. “Ama zayıflatıyor!” demeyin. Sağlık açısından her yönüyle değerlendirince ‘sağlıklı’ olmadığını düşünüyorlar ki sonuna kadar katılıyorum.

NEDİR BU AKDENİZ DİYETİ?

Akdeniz diyeti sebze ve meyve ağırlıklı yaşamı vurgular.

Otlar, yeşillikler mutlaka olmalıdır.

Kırmızı et tüketimi az, balık tüketimi daha fazladır.

Zeytinyağına büyük önem verir.

Tahılları tam tahıl olarak, uygun miktarlarda önerir.

Kuruyemişleri mutlaka planda tutar.

Kuru baklagilleri önerir.

Yoğurt ve kefir diyetin en önemli parçasıdır.

Uygun miktarda kırmızı şarap önerir.

DASH DİYETİ

Hipertansiyonu azaltmak için kullanılan tedavi amaçlı diyet programıdır. Sebze ve meyveden zengin, kuruyemişler içeren, glisemik indeksi düşük tahıllar kullanılan, zeytinyağı ve bitkisel yağları öneren bir beslenme modelidir. Kırmızı et yerine beyaz et olan tavuk, hindi ve balık önerir.

FLEXİTARİAN DİYETİ

Bitki veya bitki bazlı yiyecek ve içeceklerin eklenmesini vurgulayan, süt ürünleri ve yumurtayı içeren ve etin daha az sıklıkta ve/veya daha küçük porsiyonlarda tüketilmesini teşvik eden esnek bir beslenme tarzıdır. Et grubunu azaltıp veya tamamen çıkarıp hayvansal protein olarak sadece balık önerir. Porsiyonları düşük tutmayı tavsiye eder. Vejeteryanlığın biraz daha esnek hali olarak düşünebilirsiniz.

Bu güzel bir haber. Uzun vadede sağlıklı yaşamak istiyorsanız bugün bedeninizle oynamayın. Uzun açlık, oruçlar, yüksek proteinler, gereksiz detokslar yapmadan önce bir kez daha düşünün. Önce her diyetin herkese uyması gerekmiyor. Önce hangisi size uygun iyi anlayın. Bunun için güvenilir bir uzman ile çalışın. Sebzeden vazgeçmeyin. Tahılları hayatınızdan çıkarmayın. Alerjiniz veya hastalığınız yoksa sert eliminasyon diyetlerine başvurmayın. Önce güzelce muayene olun. Tahlilleri yaptırın. Sonra da Akdeniz diyeti tipi beslenmeye başlayın. Diyetisyeninize kilo vermek istediğinizde hangisi benim için sağlıklı bir yöntemdir diye sorun. Hız sorun olabilir! Hızlı zayıflarken keyfiniz kaçmasın.