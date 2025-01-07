Güneş Aksüs
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En iyi diyet yine Akdeniz diyeti!

07 Ocak 2025 Salı

Benden güzel haberler var bugün! 

Yıllardır güveni ve birinciliğini kaybetmeyen Akdeniz diyeti bu yıl da en iyi diyet olarak seçildi. 

Sağlıkçılardan oluşan bir ekip diyetlerin iyi yönlerini ve kötü yönlerini tek tek değerlendiriyorlar ve farklı kategorilerde puanlıyorlar. Sadece zayıflatma hızına değil, bağırsak açısından, diyabet açısından, kalp ve damar sağlığı açısından gibi farklı yönleri ile değerlendiriyorlar.

US News & World Report'un 15. sayısında yayınlanan raporda  12 yeni kategori değerlendirildi ve 13 yeni diyet incelendi. Ve yine Akdeniz diyeti birçok kategoride üst sıralarda yer alarak liderliğini sürdürüyor.

Bir diyetin iyi olması sadece zayıflatması anlamına gelmiyor. 

Sağlığınızı iyi yönde değiştirebilmesi, davranışlarınızı kalıcı olarak etkileyebilmesi, sürdürülebilir olması da gerekiyor. Bu yüzden popüler olan ve çok hızlı zayıflatan diyetler acaba sağlığınızı olumlu olarak etkiliyor mu yoksa zarar mı veriyor? Bu konular değerlendiriliyor. 

İYİ BİR DİYET NASIL OLMALIDIR?

  • En iyi diyetler, temel karbonhidratları, proteini, sağlıklı yağları, vitaminleri ve mineralleri sağlayan çeşitli besinler içerir. 
  • Bu diyetler kanıta dayalıdır. Sağlık yararlarını teşvik eder, hastalık risklerini azaltır ve yüksek lifli, besin açısından zengin ve antioksidan dolu yiyeceklere odaklanır. 
  • Esnek ve sürdürülebilir olan bu diyetler, neyi daha fazla yiyip neyi sınırlandıracağınız konusunda rehberlik sunuyor ve kişisel tercihlere göre uyarlanabiliyor. 

Birinci sırada 4.3 puan ile Akdeniz diyeti var, ikinci sırada ona çok yakın olan DASH diyeti yer alıyor. Hemen üçüncü sırada ise esnek vejeteryan diyeti yer almış. Aslında ilk 3’e baktığımızda sebzelerin, zeytinyağının ne kadar önemli olduğunu, hayvansal gıdaları azaltmanın da sağlığımız açısından ne kadar güzel etkiler doğurduğunu görebiliriz. 

Tüm listeyi şöyle paylaşayım, en iyi 10 diyet;

  • Akdeniz diyeti
  • DASH diyeti
  • Esnek Vejeteryen diyeti (Flexitarian) 
  • MİND diyeti (Zihin diyeti)
  • Mayo Klinik diyeti
  • TLC diyeti(Terapötik yaşam şekli değişikliği) 
  • Menapoz diyeti
  • Anti İnflamatuar diyet
  • Volumetric diyet
  • Cleveland diyet 

Aslında değişmeyen kural bu raporda tekrar gözler önüne seriliyor. Kişisel farklılıklar ve sağlık durumuna göre beslenme programlarımız değişebilir. Bunu bir uzman olarak hep hatırlatıyorum. Bana iyi gelen size iyi gelmek zorunda değildir. Ama genel olarak Akdeniz tipi beslenme, sebze ağırlıklı, zeytinyağı başta olmak üzere sağlıklı yağlar içeren, hayvansal gıdanın az olduğu, tam tahılların olduğu, dengeli meyve içeren listeler sağlığımızı olumlu yönde etkiliyor.


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