Uzmanlar bayram için beslenme önerilerinde bulundu

Yayınlanma: 10.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan diyetisyen Ezgim Tokat, “Oruç sonrasında mideler aşırı yemeye alışkın değil. Salata, sebze tüketimi önemli, hamurlu ve şekerli yiyecekler yerine salata tüketmeye özen gösterelim. Su tüketimi çok önemli, genelde ihmal ediliyor bol bol su tüketelim. Bayram olduğu için baklava tabii ki yiyeceğiz ancak aşırıya kaçmamaya özen gösterelim, yavaş yavaş yiyelim. Çok çiğnemek önemli hızlı değil keyfini çıkararak yiyelim. Her ziyarette hatır için yemek zorunda hissetmeyin kendinizi. Gerekirse gittiğiniz yerlerde az az, tadımlık yiyin. Öğün atlamamak, yeterli ve dengeli tüketmeye devam etmek önemli. Hareket etmeye de özen göstermemiz gerekiyor. Genelde atlanan bir konu ancak besinlerin yarattığı ödemleri atmak bakımından çok faydalı” dedi.

‘PİŞİRME YÖNTEMİ DE ÖNEMLİ’

Gün içerisinde tok kalmak için de önerilerde bulunan diyetisyen Sena Genç ise “Kızartmalı veya ağır yemekler yerine, fırında ızgara ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edin. Tam tahıllı, kepekli veya çavdarlı ekmek tercih ederek uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Bağırsak düzeninizi sağlamak için bayramda lif tüketimine dikkat edin ve posalı besinlere ağırlık verin. Gün içinde posa tüketiminizi artırmak için tam buğdaylı ekmekler, kuru baklagiller, sebze ve meyve tercih edebilirsiniz. Yemeklerin yanında pirinç yerine bulgur pilavı tercih ederseniz tokluk süreniz uzayacaktır” diye konuştu.

‘ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİNE DİKKAT’

Diyetisyen Sena Genç aşırı çay ve kahve tüketiminin çeşitli sorunlara yol açabileceğini belirterek “Bayramın ilk gününe hafif bir kahvaltıyla başlanmalı. Bayram ziyaretlerinde kahve ve çay tüketimini sınırlandırın. Fazla çay ve kahve tüketildiğinde metabolizma yavaşlaması, çarpıntı, mide yanması gibi sorunlar yaşanabilir. Tatlı tüketmek istiyorsanız, sütlü tatlıları tercih edin. Günde 2.5- 3 litre su tüketimi de bu süreçte önemli. Akşam yemeğinde çok yağlı besinlerden kaçının ve akşam yemeğini geç saatlere bırakmayın” dedi.

