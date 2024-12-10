Uzmanlardan 'konserve' uyarısı: Kendinizi bile bile zehirlemeyin!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 13:53

Güncelleme: 10.12.2024 - 13:53

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi haline gelen kahvaltılık soslar, turşular ve reçellerin yanı sıra konserve ürünleri de sıkça tüketilmeye başlanıyor. Ancak uzmanlar, konserve ürünlerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve saklanması için bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Diyetisyen Cansu Arslan, uygun koşullarda hazırlanmayan konservelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, bu konuda uyarılarda bulundu.

Arslan, konservelerin hazırlık aşamasında temizlenmemiş, zedelenmiş sebze ve meyvelerin kullanılması durumunda besin zehirlenmelerine neden olabileceğini ifade etti. Konservelerin kapaklarında meydana gelen şişkinliğin (bombaj) sağlık için risk oluşturduğuna dikkat çeken Arslan, "Kapaklarında bombaj adı verilen şişkinlik bulunan konserveler sağlığımız için tehlikelidir. Bu tür konserveler açıldığında fışkırma veya köpürme görülüyorsa kesinlikle tüketilmemelidir" dedi.

DOĞRU SAKLAMA ŞART

Diyetisyen Cansu Arslan, konservelerin doğru şekilde saklanmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Konservelerin, pişirme işlemi uygulanarak cam kavanozlarda saklanması gerektiğini belirten Arslan, ürünlerin serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, açıldıktan sonra tüketilmeye başlanan konservelerin kalan kısmının 1-3 gün içinde buzdolabında saklanarak tüketilmesi gerektiğini söyledi.

CLOSTRİDİUM BOTULİNUM RİSKİ

Arslan, konservelerde kapakların şişmesi durumunda clostridium botulinum bakterisinin bulunabileceğini belirterek, bu bakterinin ürettiği toksinlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. "Clostridium botulinum bakterisi, besin zehirlenmelerine yol açabilir. Eğer kusma, görme bozukluğu veya bağırsak fonksiyonlarında değişiklik gibi belirtiler görülürse, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Konserve ürünlerinin güvenli bir şekilde tüketilmesi için doğru hazırlık ve saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.